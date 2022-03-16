https://arabic.sputniknews.com/20220316/أمريكا-تعلن-عن-تقديم-مليار-دولار-كمساعدة-أمنية-جديدة-لأوكرانيا-هذا-الأسبوع-1059999781.html
أمريكا تعلن عن تقديم مليار دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع
أمريكا تعلن عن تقديم مليار دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع
أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، تقديم مليار دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا، هذا الأسبوع، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T21:18+0000
2022-03-16T21:18+0000
2022-03-16T21:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الخارجية في بيان: "تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بثبات في دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ونحن نواصل تسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستقدم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ضمن حزمة مساعدات جديدة.وقال بايدن: "هذه المساعدات تتضمن 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني بإمكانه مواصلة وقف الطائرات والمروحيات التي تهاجم شعبه"، بحسب "رويترز".وأوضح الرئيس الأمريكي أن المساعدات تشمل أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات وذخائر لتلك الأنظمة.وأشار بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تقدم "دعما غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة "درونز".وتضاف هذه الحزمة إلى 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية أعلنت أمريكا أنها ستقدمها إلى اوكرانيا في 12 مارس/آذار الجاري، سترفع إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية المعتمدة لأوكرانيا إلى مليار دولار خلال أسبوع واحد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الولايات-المتحدة-تبحث-إمداد-أوكرانيا-بطائرات-مسيرة-موجهة-1059987239.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلن عن تقديم مليار دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع
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أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، تقديم مليار دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا، هذا الأسبوع، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.
وقالت الخارجية في بيان
: "تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بثبات في دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ونحن نواصل تسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا".
وتابع "هذا يشمل (تقديم) مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستقدم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ضمن حزمة مساعدات جديدة.
وقال بايدن: "هذه المساعدات تتضمن 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني بإمكانه مواصلة وقف الطائرات والمروحيات التي تهاجم شعبه"، بحسب "رويترز".
وأوضح الرئيس الأمريكي
أن المساعدات تشمل أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات وذخائر لتلك الأنظمة.
وأشار بايدن إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تقدم "دعما غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة "درونز".
وتضاف هذه الحزمة إلى 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية أعلنت أمريكا أنها ستقدمها إلى اوكرانيا في 12 مارس/آذار الجاري، سترفع إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية المعتمدة لأوكرانيا إلى مليار دولار خلال أسبوع واحد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.