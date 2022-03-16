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إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
وقع وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، والوزيرة الإماراتية لشؤون التغير المناخي والبيئة، مريام المهيري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:12+0000
2022-03-16T10:12+0000
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية، سيتم بموجب هذا الاتفاق تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين للتعاون من أجل ضمان إنتاج مواد غذائية طازجة، وضمان الأمن الغذائي في ظل أزمة المناخ العالمية.وأشار البيان إلى أنه من خلال الاتفاقية الجديدة، سيتم توسيع التعاون الزراعي القائم بين إسرائيل والإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المعرفة واستيعاب التكنولوجيا الزراعية المتقدمة من إسرائيل.كما سيتم إنشاء مجموعات عمل إسرائيلية-إماراتية لأول مرة، والتي ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كل من إسرائيل والإمارات.وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قد أعلنت صباح اليوم، أنه تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والدولي.وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الإمارات-وإسرائيل-تتطلعان-لإبرام-اتفاقية-شراكة-اقتصادية-شاملة-قبل-نهاية-الشهر-1059661733.html
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي

10:12 GMT 16.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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وقع وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، والوزيرة الإماراتية لشؤون التغير المناخي والبيئة، مريام المهيري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين بلديهما.
ووفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية، سيتم بموجب هذا الاتفاق تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين للتعاون من أجل ضمان إنتاج مواد غذائية طازجة، وضمان الأمن الغذائي في ظل أزمة المناخ العالمية.
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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وأشار البيان إلى أنه من خلال الاتفاقية الجديدة، سيتم توسيع التعاون الزراعي القائم بين إسرائيل والإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المعرفة واستيعاب التكنولوجيا الزراعية المتقدمة من إسرائيل.
كما سيتم إنشاء مجموعات عمل إسرائيلية-إماراتية لأول مرة، والتي ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كل من إسرائيل والإمارات.
ومن بين القضايا التي سيتم بحثها هي استمرار استقرار الإنتاج الغذائي في البلدين، على خلفية تغير المناخ، والحفاظ على الأمن الغذائي، والتنمية والابتكار التكنولوجي الزراعي.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قد أعلنت صباح اليوم، أنه تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والدولي.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة.
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