https://arabic.sputniknews.com/20220316/إسرائيل-والإمارات-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-الزراعي-1059965276.html
إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
وقع وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، والوزيرة الإماراتية لشؤون التغير المناخي والبيئة، مريام المهيري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:12+0000
2022-03-16T10:12+0000
2022-03-16T10:12+0000
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046902177_0:289:2778:1852_1920x0_80_0_0_8b97e45fa32f855d4e925f504e6d14fb.jpg
ووفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية، سيتم بموجب هذا الاتفاق تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين للتعاون من أجل ضمان إنتاج مواد غذائية طازجة، وضمان الأمن الغذائي في ظل أزمة المناخ العالمية.وأشار البيان إلى أنه من خلال الاتفاقية الجديدة، سيتم توسيع التعاون الزراعي القائم بين إسرائيل والإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المعرفة واستيعاب التكنولوجيا الزراعية المتقدمة من إسرائيل.كما سيتم إنشاء مجموعات عمل إسرائيلية-إماراتية لأول مرة، والتي ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كل من إسرائيل والإمارات.وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قد أعلنت صباح اليوم، أنه تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والدولي.وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الإمارات-وإسرائيل-تتطلعان-لإبرام-اتفاقية-شراكة-اقتصادية-شاملة-قبل-نهاية-الشهر-1059661733.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046902177_309:0:2778:1852_1920x0_80_0_0_36914b48d0ddbd1ade7e7840e0bca8bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي
تابعنا عبر
وقع وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، والوزيرة الإماراتية لشؤون التغير المناخي والبيئة، مريام المهيري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين بلديهما.
ووفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية
، سيتم بموجب هذا الاتفاق تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين للتعاون من أجل ضمان إنتاج مواد غذائية طازجة، وضمان الأمن الغذائي في ظل أزمة المناخ العالمية.
وأشار البيان إلى أنه من خلال الاتفاقية الجديدة، سيتم توسيع التعاون الزراعي القائم بين إسرائيل والإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المعرفة واستيعاب التكنولوجيا الزراعية المتقدمة من إسرائيل.
كما سيتم إنشاء مجموعات عمل إسرائيلية-إماراتية لأول مرة، والتي ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كل من إسرائيل والإمارات.
ومن بين القضايا التي سيتم بحثها هي استمرار استقرار الإنتاج الغذائي في البلدين، على خلفية تغير المناخ، والحفاظ على الأمن الغذائي، والتنمية والابتكار التكنولوجي الزراعي.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية
قد أعلنت صباح اليوم، أنه تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والدولي.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة.