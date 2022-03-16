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الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوص طبية... صور
الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوص طبية... صور
غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:43+0000
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفاد الديوان الملكي، في بيان له، بأن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوص طبية... صور

10:43 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 16.03.2022)
© REUTERS / POOL Newالملك سلمان
الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / POOL New
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غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.
وأفاد الديوان الملكي، في بيان له، بأن "خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح".
وذكر البيان أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".
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