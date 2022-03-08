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الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى الرياض للقاء الملك سلمان وولي عهده
الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى الرياض للقاء الملك سلمان وولي عهده
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة رسمية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T09:20+0000
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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن "الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".وأوضح أن "الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.وأضاف أنه "سيتم التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية مؤخرا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد في البلدين في إطار التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين تم توقيعها، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية. ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية تم توقيعها بواسطة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر.وذكرت الوكالة أن توقيع مذكرة التفاهم في هذا المجال مع مصر يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه يساهم في تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وتتوافق الجهود المصرية السعودية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع أطرافها على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لإنفاذ القانون ومنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم

الرئاسة المصرية: السيسي يتوجه إلى الرياض للقاء الملك سلمان وولي عهده

09:20 GMT 08.03.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 08.03.2022)
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة رسمية.
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن "الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".
وأوضح أن "الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعو، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
وأضاف أنه "سيتم التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".
ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية مؤخرا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد في البلدين في إطار التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين تم توقيعها، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية. ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية تم توقيعها بواسطة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر.
وذكرت الوكالة أن توقيع مذكرة التفاهم في هذا المجال مع مصر يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه يساهم في تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وتتوافق الجهود المصرية السعودية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع أطرافها على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لإنفاذ القانون ومنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
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