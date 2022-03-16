https://arabic.sputniknews.com/20220316/بورصة-لندن-تعلق-تداول-النيكل-للمرة-الثانية-خلال-شهر-وتزعم-أن-السبب-هو-خطأ-في-النظام-1059965756.html
بورصة لندن تعلق تداول النيكل للمرة الثانية خلال شهر وتزعم أن السبب هو خطأ في النظام
بورصة لندن تعلق تداول النيكل للمرة الثانية خلال شهر وتزعم أن السبب هو خطأ في النظام
أعلنت بورصة لندن في بيان صحفي أن تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) تم تعليقه بعد دقائق من الافتتاح بسبب خطأ في النظام. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:24+0000
2022-03-16T10:24+0000
2022-03-16T10:24+0000
اقتصاد
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أغلقت الخوارزمية في البورصة سعر النيكل عند 45.590 دولارًا (بانخفاض بنسبة 5%)، وهو الحد الأدنى للسعر اليومي، ووفقًا لـ "LME"، ومع ذلك، ونظرًا لوجود خطأ في النظام، سمحت البورصة بإجراء عدد صغير من الصفقات بسعر أقل من الحد الأدنى للسعر اليومي.وقالت في بيان "قررت بورصة لندن للمعادن تعليق تداول النيكل على الفور في بورصة لندن للمعادن بينما يتم التحقيق في خطأ النظام".وفي 8 مارس/ آذار، علقت بورصة لندن للمعادن التداول في النيكل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.تم الإعلان عن استئنافه في 16 مارس، بينما تم وضع حد لحركة الأسعار بنسبة 15% لجميع المعادن، والنيكل تحديدا في مجال 5% فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بورصة-لندن-تستأنف-تداولات-النيكل-وتلغي-العمل-بالأسعار-الأخيرة-الجامحة-1059947121.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بورصة لندن تعلق تداول النيكل للمرة الثانية خلال شهر وتزعم أن السبب هو خطأ في النظام
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أعلنت بورصة لندن في بيان صحفي أن تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) تم تعليقه بعد دقائق من الافتتاح بسبب خطأ في النظام.
أغلقت الخوارزمية في البورصة سعر النيكل عند 45.590 دولارًا (بانخفاض بنسبة 5%)، وهو الحد الأدنى للسعر اليومي، ووفقًا لـ "LME"، ومع ذلك، ونظرًا لوجود خطأ في النظام، سمحت البورصة بإجراء عدد صغير من الصفقات بسعر أقل من الحد الأدنى للسعر اليومي.
وقالت في بيان "قررت بورصة لندن للمعادن تعليق تداول النيكل على الفور في بورصة لندن للمعادن بينما يتم التحقيق في خطأ النظام".
وفي 8 مارس/ آذار، علقت بورصة لندن للمعادن التداول في النيكل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.
تم الإعلان عن استئنافه في 16 مارس، بينما تم وضع حد لحركة الأسعار بنسبة 15% لجميع المعادن، والنيكل تحديدا في مجال 5% فقط.