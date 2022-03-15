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بورصة لندن تستأنف تداولات النيكل وتلغي العمل بالأسعار الأخيرة الجامحة
بورصة لندن تستأنف تداولات النيكل وتلغي العمل بالأسعار الأخيرة الجامحة
تستأنف بورصة لندن، يوم الأربعاء، تداولات النيكل، بعد أكثر من أسبوع من وصول الأسعار إلى أعلى مستوى لها، الأمر الذي تسبب في تعطيل المعاملات للحد من جموح تكلفة... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T18:51+0000
2022-03-15T18:51+0000
اقتصاد
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ارتفع المعدن، المستخدم في صناعة الصلب المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مستويات قياسية أعلى من 100 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن.وقالت البورصة في بيان، يوم الاثنين، إن التداول على عقود النيكل في بورصة لندن للمعادن سيستأنف في الساعة 08:00 بتوقيت لندن يوم الأربعاء، مضيفة أن تحركات الأسعار اليومية ستبلغ 5.0%، بحسب "فرانس برس".سيفرض السوق أيضا سقفا بنسبة 15% على الحركات اليومية للمعادن الأساسية الأخرى، مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والقصدير والزنك.وأضافت البورصة في بيانها: "بينما كانت تحركات الأسعار في سوق النيكل محورا رئيسيا، فقد لاحظت بورصة لندن للمعادن مستويات عالية من التقلبات في أسواق المعادن الأساسية على نطاق أوسع".وجاء في البيان أيضا: "أثار المشاركون في السوق قلقهم بشأن مخاطر تحركات الأسعار المفاجئة والمتطرفة في المعادن الأخرى، لا سيما بالنظر إلى الخلفية الجيوسياسية".علقت تداولات النيكل في منتصف ليل الثلاثاء الماضي في لندن، بعد أن حقق المعدن مسارا قياسيا ليبلغ ذروته عند 101365 دولارا.ومع ذلك، قررت بورصة لندن للمعادن لاحقا إلغاء جميع التداولات التي تمت يوم الثلاثاء 8 مارس/ آذار، وهذا يترك سعر النيكل عند 48 ألف دولار للطن، والتي سجلت في اليوم السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/إيقاف-تداول-النيكل-في-بورصة-لندن-بسبب-الارتفاع-الحاد-للأسعار-1059647726.html
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اقتصاد

بورصة لندن تستأنف تداولات النيكل وتلغي العمل بالأسعار الأخيرة الجامحة

18:51 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / SHAUN CURRYبورصة لندن للمعادن
بورصة لندن للمعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / SHAUN CURRY
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تستأنف بورصة لندن، يوم الأربعاء، تداولات النيكل، بعد أكثر من أسبوع من وصول الأسعار إلى أعلى مستوى لها، الأمر الذي تسبب في تعطيل المعاملات للحد من جموح تكلفة المعدن الصناعي الحيوي.
ارتفع المعدن، المستخدم في صناعة الصلب المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مستويات قياسية أعلى من 100 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن.
وقالت البورصة في بيان، يوم الاثنين، إن التداول على عقود النيكل في بورصة لندن للمعادن سيستأنف في الساعة 08:00 بتوقيت لندن يوم الأربعاء، مضيفة أن تحركات الأسعار اليومية ستبلغ 5.0%، بحسب "فرانس برس".
سيفرض السوق أيضا سقفا بنسبة 15% على الحركات اليومية للمعادن الأساسية الأخرى، مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والقصدير والزنك.
الصلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
إيقاف تداول النيكل في بورصة لندن بسبب الارتفاع الحاد للأسعار
8 مارس, 21:52 GMT
وأضافت البورصة في بيانها: "بينما كانت تحركات الأسعار في سوق النيكل محورا رئيسيا، فقد لاحظت بورصة لندن للمعادن مستويات عالية من التقلبات في أسواق المعادن الأساسية على نطاق أوسع".
وجاء في البيان أيضا: "أثار المشاركون في السوق قلقهم بشأن مخاطر تحركات الأسعار المفاجئة والمتطرفة في المعادن الأخرى، لا سيما بالنظر إلى الخلفية الجيوسياسية".
علقت تداولات النيكل في منتصف ليل الثلاثاء الماضي في لندن، بعد أن حقق المعدن مسارا قياسيا ليبلغ ذروته عند 101365 دولارا.
ومع ذلك، قررت بورصة لندن للمعادن لاحقا إلغاء جميع التداولات التي تمت يوم الثلاثاء 8 مارس/ آذار، وهذا يترك سعر النيكل عند 48 ألف دولار للطن، والتي سجلت في اليوم السابق.
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