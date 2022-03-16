https://arabic.sputniknews.com/20220316/تأجيل-كأس-الأمم-الأفريقية-لكرة-اليد-بناء-على-طلب-الجزائر-1059968284.html
تأجيل كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بناء على طلب الجزائر
تأجيل كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بناء على طلب الجزائر
قبل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد طعنا مقدما من الجزائر طلبت فيه تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي كان من المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من 13 إلى 23... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:07+0000
2022-03-16T11:07+0000
2022-03-16T11:07+0000
مجتمع
رياضة
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ووصفت صحيفة "النهار" الجزائرية قرار تأجيل البطولة بأنه "صفعة جديدة للمغرب من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد"، وذلك في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب النزاع السياسي الطويل بين البلدين في الصحراء الغربية.وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قبل الطعن المُقدم من الجزائر الرافض لإقامة البطولة القارية على أراضي الصحراء الغربية، والتي وصفتها بالـ"محتلة".وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تأجيل كأس أفريقيا للأمم إلى الفترة الممتدة مابين 22 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو 2022 دون تحديد مكان إجراء المنافسة.يشار إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات بشأن أزمة الصحراء الغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول للطرفين ولتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.ويستند الموقف المغربي في هذا النزاع الممتد لعقود إلى اعتراف الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب أواخر العام 2020، بسيادته على الصحراء الغربية، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي يقضي أيضا باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
تأجيل كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بناء على طلب الجزائر
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قبل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد طعنا مقدما من الجزائر طلبت فيه تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي كان من المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من 13 إلى 23 يناير/ كانون الثاني 2022.
ووصفت صحيفة "النهار"
الجزائرية قرار تأجيل البطولة بأنه "صفعة جديدة للمغرب من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد"، وذلك في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب النزاع السياسي الطويل بين البلدين في الصحراء الغربية.
وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قبل الطعن المُقدم من الجزائر الرافض لإقامة البطولة القارية على أراضي الصحراء الغربية، والتي وصفتها بالـ"محتلة".
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تأجيل كأس أفريقيا للأمم إلى الفترة الممتدة مابين 22 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو 2022 دون تحديد مكان إجراء المنافسة.
يشار إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات بشأن أزمة الصحراء الغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول للطرفين ولتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
ويستند الموقف المغربي في هذا النزاع الممتد لعقود إلى اعتراف الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب أواخر العام 2020، بسيادته على الصحراء الغربية، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي يقضي أيضا باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.