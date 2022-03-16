https://arabic.sputniknews.com/20220316/روسيا-إجلاء-نحو-31-ألف-من-سكان-ماريوبول-بينهم-89-أجنبيا-1059996252.html
روسيا: إجلاء نحو 31 ألف من سكان ماريوبول بينهم 89 أجنبيا
روسيا: إجلاء نحو 31 ألف من سكان ماريوبول بينهم 89 أجنبيا
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء 31 ألفا و367 من سكان مدينة ماريوبول، من بينهم 89 أجنبيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T19:26+0000
2022-03-16T19:26+0000
2022-03-16T19:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "تتواصل العملية الإنسانية في ماريوبول، حيث تم خلال اليوم توفير إجلاء آمن لـ31 ألف و367 من السكان المدنيين، من بينهم 89 أجنبيا: 71 من مواطني منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و9 مواطنين يونانيين، و9 من باكستان".كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، توفير ممرات إنسانية وإجلاء 36721 مواطناً في اتجاهات جيتومير ولوغانسك ودونيتسك وماريوبول، تتبعهم حافلات وسيارات خاصة من مختلف المناطق السكينة إلى المناطق الغربية من أوكرانيا".ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-تنفي-اتهامات-كييف-بقصف-مسرح-في-ماريوبول-وتتهم-كتيبة-آزوف-بتلغيمه-وتدميره-1059995302.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا: إجلاء نحو 31 ألف من سكان ماريوبول بينهم 89 أجنبيا
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أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء 31 ألفا و367 من سكان مدينة ماريوبول، من بينهم 89 أجنبيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "تتواصل العملية الإنسانية في ماريوبول، حيث تم خلال اليوم توفير إجلاء آمن لـ31 ألف و367 من السكان المدنيين، من بينهم 89 أجنبيا: 71 من مواطني منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و9 مواطنين يونانيين، و9 من باكستان".
وشدد ميزينتسيف على أن 36 شخصا فقط غادروا إلى الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف في منطقة دنيبروبتروفسك، وأعرب 99% من الأشخاص الذين تم إنقاذهم عن رغبتهم في المغادرة إلى روسيا، وكذلك إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، توفير ممرات إنسانية وإجلاء 36721 مواطناً في اتجاهات جيتومير ولوغانسك ودونيتسك وماريوبول، تتبعهم حافلات وسيارات خاصة من مختلف المناطق السكينة إلى المناطق الغربية من أوكرانيا".
ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية فيها.