https://arabic.sputniknews.com/20220316/زلزال-بقوة-6-درجات-بالقرب-من-جنوب-إيران-1060001050.html
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران
قال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح الخميس. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T23:34+0000
2022-03-16T23:34+0000
2022-03-16T23:34+0000
أخبار إيران
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وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران
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يتبع
قال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح الخميس.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.