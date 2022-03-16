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زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران
https://arabic.sputniknews.com/20220316/زلزال-بقوة-6-درجات-بالقرب-من-جنوب-إيران-1060001050.html
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران
قال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح الخميس. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T23:34+0000
2022-03-16T23:34+0000
أخبار إيران
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وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
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أخبار إيران

زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من جنوب إيران

23:34 GMT 16.03.2022
© REUTERS / Tasnim News Agency زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Tasnim News Agency
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يتبع
قال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح الخميس.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
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