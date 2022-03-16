https://arabic.sputniknews.com/20220316/غضب-شعبي-فرنسي-من-قرار-ماكرون-قبول-اللاجئين-الأوكرانيين-1059981590.html
غضب شعبي فرنسي من قرار ماكرون قبول اللاجئين الأوكرانيين
غضب شعبي فرنسي من قرار ماكرون قبول اللاجئين الأوكرانيين
انتقد قراء صحيفة "Le Figaro" الفرنسية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلانه قبول اللاجئين الأوكرانيين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:02+0000
2022-03-16T14:02+0000
2022-03-16T14:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ماكرون: "واجبنا هو توفير أفضل الظروف لهم وحمايتهم. وستشارك فرنسا في ذلك".وقال أحد النقاد: "هل يستعد ماكرون لوصول اللاجئين أم أن الفرنسيين هم المطالبون بذلك؟ إلا إذا كان سيستقبلهم في قصر الإليزيه".وتساءلت الناقدة "تاتوس": "الفرنسيون يقبلون اللاجئين، ولكن ماذا عن ماكرون نفسه، إلى أي مدى سيتم قبوله هو وعائلته؟".وكتب ناقد آخر: "هل يسمح اقتصادنا حقًا بهذه النزعة الإنسانية؟ لماذا لا تستقبل البلدان الغنية حقًا هذا العدد الكبير من اللاجئين؟".واختتم الناقد راتابويل حديثه، قائلاً: "نقول نعم للاجئين الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى الحماية حتى يحين وقت للعودة لبلدهم. لكننا نقول لا للمضاربين والتجار الذين سيحاولون دخول فرنسا، مثل الملايين من قبلهم، ويستفيدون من كرمنا الساذج".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/كم-عدد-اللاجئين-الذين-فروا-من-أوكرانيا-وإلى-أين-ذهبوا؟-1059889592.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/ألمانيا-تطالب-بولندا-بتعليق-قطارات-اللاجئين-لأن-المكان-المخصص-لاستقبالهم-امتلأ-1059876950.html
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روسيا
غضب شعبي فرنسي من قرار ماكرون قبول اللاجئين الأوكرانيين
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انتقد قراء صحيفة "Le Figaro" الفرنسية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلانه قبول اللاجئين الأوكرانيين.
وقال ماكرون: "واجبنا هو توفير أفضل الظروف لهم وحمايتهم. وستشارك فرنسا في ذلك".
وقال أحد النقاد: "هل يستعد ماكرون لوصول اللاجئين أم أن الفرنسيين هم المطالبون بذلك؟ إلا إذا كان سيستقبلهم في قصر الإليزيه".
وتساءلت الناقدة "تاتوس": "الفرنسيون يقبلون اللاجئين، ولكن ماذا عن ماكرون نفسه، إلى أي مدى سيتم قبوله هو وعائلته؟".
وكتب ناقد آخر: "هل يسمح اقتصادنا حقًا بهذه النزعة الإنسانية؟ لماذا لا تستقبل البلدان الغنية حقًا هذا العدد الكبير من اللاجئين؟".
واختتم الناقد راتابويل حديثه، قائلاً: "نقول نعم للاجئين الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى الحماية حتى يحين وقت للعودة لبلدهم. لكننا نقول لا للمضاربين والتجار الذين سيحاولون دخول فرنسا، مثل الملايين من قبلهم، ويستفيدون من كرمنا الساذج".