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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/ألمانيا-تطالب-بولندا-بتعليق-قطارات-اللاجئين-لأن-المكان-المخصص-لاستقبالهم-امتلأ-1059876950.html
ألمانيا تطالب بولندا بتعليق قطارات اللاجئين "لأن المكان المخصص لاستقبالهم امتلأ"
ألمانيا تطالب بولندا بتعليق قطارات اللاجئين "لأن المكان المخصص لاستقبالهم امتلأ"
أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:57+0000
2022-03-14T09:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وارسو - سبوتنيك. قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، بافيل شيفيرناكر، في مقابلة على قناة "تي.في.إن" اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية الألمانية اتصلت بنظيرتها البولندية لتخبرها بأن المكان المخصص لاستقبال اللاجئين قد امتلأ عن آخره، ومن ثم لم يعد هناك متسعٌ لاستقبال المزيد من اللاجئين، طالبةً تعليق رحلات القطارات الخاصة التي تتجه نحو ألمانيا.وفي الوقت نفسه، يتوقع شيفيرناكر أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في قبول اللاجئين الأوكرانيين، قائلا "علينا جميعا أن ندعم بعضنا، وأنا أعول على التضامن الأوروبي".وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، فقد وصل منذ يوم 24 فبراير/شباط من أوكرانيا إلى بولندا أكثر من 1.7 مليون شخص.وكانت روسيا بدأت يوم 24 فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل سلطات كييف على مدى ثماني سنوات".ولهذا، بحسب قوله، من المخطط أن يجري "نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على توجهها النازي"، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين" في إقليم دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدفاع-الروسية-تم-تدمير-ما-يقرب-من-4000-منشأة-عسكرية-أوكرانية-منذ-بداية-العملية-الخاصة-1059869386.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/روسيا-تربط-القرم-بدونباس-عبر-طريق-بري-يمر-بإوكرانيا-1059867433.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

ألمانيا تطالب بولندا بتعليق قطارات اللاجئين "لأن المكان المخصص لاستقبالهم امتلأ"

09:57 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع.
وارسو - سبوتنيك. قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، بافيل شيفيرناكر، في مقابلة على قناة "تي.في.إن" اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية الألمانية اتصلت بنظيرتها البولندية لتخبرها بأن المكان المخصص لاستقبال اللاجئين قد امتلأ عن آخره، ومن ثم لم يعد هناك متسعٌ لاستقبال المزيد من اللاجئين، طالبةً تعليق رحلات القطارات الخاصة التي تتجه نحو ألمانيا.
دمار و ركام في خاركوف، أوكرانيا 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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07:00 GMT
وأضاف الوزير البولندي "هذا يوضح مدى عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لهذا الوضع. ماذا يعني أن المكان لا يتسع؟ خلال ثلاثة أيام، غادر 28 ألف شخص وارسو وكراكوف وكاتوفيتسي بقطارات خاصة نحو ألمانيا. ويبلغ إجمالي عدد ما لدينا من اللاجئين 1.5 مليون شخص".
وفي الوقت نفسه، يتوقع شيفيرناكر أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في قبول اللاجئين الأوكرانيين، قائلا "علينا جميعا أن ندعم بعضنا، وأنا أعول على التضامن الأوروبي".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، فقد وصل منذ يوم 24 فبراير/شباط من أوكرانيا إلى بولندا أكثر من 1.7 مليون شخص.
وكانت روسيا بدأت يوم 24 فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا.
لاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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04:56 GMT
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل سلطات كييف على مدى ثماني سنوات".
ولهذا، بحسب قوله، من المخطط أن يجري "نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على توجهها النازي"، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين" في إقليم دونباس إلى العدالة.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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