https://arabic.sputniknews.com/20220314/ألمانيا-تطالب-بولندا-بتعليق-قطارات-اللاجئين-لأن-المكان-المخصص-لاستقبالهم-امتلأ-1059876950.html
ألمانيا تطالب بولندا بتعليق قطارات اللاجئين "لأن المكان المخصص لاستقبالهم امتلأ"
ألمانيا تطالب بولندا بتعليق قطارات اللاجئين "لأن المكان المخصص لاستقبالهم امتلأ"
أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:57+0000
2022-03-14T09:57+0000
2022-03-14T09:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وارسو - سبوتنيك. قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، بافيل شيفيرناكر، في مقابلة على قناة "تي.في.إن" اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية الألمانية اتصلت بنظيرتها البولندية لتخبرها بأن المكان المخصص لاستقبال اللاجئين قد امتلأ عن آخره، ومن ثم لم يعد هناك متسعٌ لاستقبال المزيد من اللاجئين، طالبةً تعليق رحلات القطارات الخاصة التي تتجه نحو ألمانيا.وفي الوقت نفسه، يتوقع شيفيرناكر أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في قبول اللاجئين الأوكرانيين، قائلا "علينا جميعا أن ندعم بعضنا، وأنا أعول على التضامن الأوروبي".وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، فقد وصل منذ يوم 24 فبراير/شباط من أوكرانيا إلى بولندا أكثر من 1.7 مليون شخص.وكانت روسيا بدأت يوم 24 فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل سلطات كييف على مدى ثماني سنوات".ولهذا، بحسب قوله، من المخطط أن يجري "نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على توجهها النازي"، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين" في إقليم دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدفاع-الروسية-تم-تدمير-ما-يقرب-من-4000-منشأة-عسكرية-أوكرانية-منذ-بداية-العملية-الخاصة-1059869386.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
ألمانيا تطالب بولندا بتعليق قطارات اللاجئين "لأن المكان المخصص لاستقبالهم امتلأ"
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أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع.
وارسو - سبوتنيك. قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، بافيل شيفيرناكر، في مقابلة على قناة "تي.في.إن" اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية الألمانية اتصلت بنظيرتها البولندية لتخبرها بأن المكان المخصص لاستقبال اللاجئين
قد امتلأ عن آخره، ومن ثم لم يعد هناك متسعٌ لاستقبال المزيد من اللاجئين، طالبةً تعليق رحلات القطارات الخاصة التي تتجه نحو ألمانيا.
وأضاف الوزير البولندي "هذا يوضح مدى عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لهذا الوضع. ماذا يعني أن المكان لا يتسع؟ خلال ثلاثة أيام، غادر 28 ألف شخص وارسو وكراكوف وكاتوفيتسي بقطارات خاصة نحو ألمانيا. ويبلغ إجمالي عدد ما لدينا من اللاجئين 1.5 مليون شخص".
وفي الوقت نفسه، يتوقع شيفيرناكر أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في قبول اللاجئين الأوكرانيين
، قائلا "علينا جميعا أن ندعم بعضنا، وأنا أعول على التضامن الأوروبي".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، فقد وصل منذ يوم 24 فبراير/شباط من أوكرانيا إلى بولندا أكثر من 1.7 مليون شخص.
وكانت روسيا بدأت يوم 24 فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل سلطات كييف على مدى ثماني سنوات".
ولهذا، بحسب قوله، من المخطط أن يجري "نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على توجهها النازي"، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين" في إقليم دونباس إلى العدالة.