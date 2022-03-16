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https://arabic.sputniknews.com/20220316/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تتجهان-إلى-استئناف-التدريبات-المشتركة-بعد-مفاجأة-كوريا-الشمالية-1059958338.html
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتجهان إلى استئناف التدريبات المشتركة بعد مفاجأة كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتجهان إلى استئناف التدريبات المشتركة بعد مفاجأة كوريا الشمالية
أشارت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتجهان إلى استئناف التدريبات المشتركة المتضمنة قاذفات أمريكية ذات قدرة نووية، في شبه... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:15+0000
2022-03-16T08:15+0000
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وتعود مسألة طرح استئناف تدريبات "بلو لايتنينغ" بين البلدين بعد مرور 5 سنوات من تعليقها، إثر قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتي صواريخ باليستية عابرة للقارات، متخفيتين في إطلاق قمر صناعي، حيث كشف المصدر أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتشاركان الآراء بشأن الحاجة لاتخاذ إجراء مماثل"، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وتشمل التدريبات، استخدام قاذفات بي-52 إتش، وبي-1بي، التي تحتويها قاعدة أندرسن الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في غوام، في شبه الجزيرة الكورية بهدف القيام بالعمليات الأمنية. وسيرافق هذا الإجراء حشد مقاتلين من كوريا الجنوبية واليابان.من جهة ثانية، تشير بعض المعلومات إلى أن سيئول تنظر في إجراء تدريب بالذخيرة الحية من جانب واحد، وذلك من خلال استخدام صواريخ هيونمو الباليستية وغيرها من الأنظمة.ووفقا للوكالة، فإن التدريبات التي من المتوقع أن تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان، سيكون هدفها تعزيز القدرة على اكتشاف وتعقب واعتراض الصواريخ الباليستية المعادية.وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد قالت مؤخرا إنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".وعرضت بيونغ يانغ صواريخها الباليستية العابرة للقارات الجديدة، هواسونغ -17، خلال عرض احتفالي بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بتوسيع-موقع-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1059745079.html
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العالم, أخبار كوريا

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتجهان إلى استئناف التدريبات المشتركة بعد مفاجأة كوريا الشمالية

08:15 GMT 16.03.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryتدريبات عسكرية في كوريا الجنوبية
تدريبات عسكرية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أشارت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتجهان إلى استئناف التدريبات المشتركة المتضمنة قاذفات أمريكية ذات قدرة نووية، في شبه الجزيرة، وذلك في حال إطلاق صاروخا باليستيا عابرا للقارات من قبل كوريا الشمالية.
وتعود مسألة طرح استئناف تدريبات "بلو لايتنينغ" بين البلدين بعد مرور 5 سنوات من تعليقها، إثر قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتي صواريخ باليستية عابرة للقارات، متخفيتين في إطلاق قمر صناعي، حيث كشف المصدر أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتشاركان الآراء بشأن الحاجة لاتخاذ إجراء مماثل"، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وتشمل التدريبات، استخدام قاذفات بي-52 إتش، وبي-1بي، التي تحتويها قاعدة أندرسن الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في غوام، في شبه الجزيرة الكورية بهدف القيام بالعمليات الأمنية. وسيرافق هذا الإجراء حشد مقاتلين من كوريا الجنوبية واليابان.
من جهة ثانية، تشير بعض المعلومات إلى أن سيئول تنظر في إجراء تدريب بالذخيرة الحية من جانب واحد، وذلك من خلال استخدام صواريخ هيونمو الباليستية وغيرها من الأنظمة.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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ووفقا للوكالة، فإن التدريبات التي من المتوقع أن تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان، سيكون هدفها تعزيز القدرة على اكتشاف وتعقب واعتراض الصواريخ الباليستية المعادية.
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد قالت مؤخرا إنه "بعد تحليل دقيق، خلصت سيئول وواشنطن إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس من العام الجاري تضمنت نظاما جديدا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
وعرضت بيونغ يانغ صواريخها الباليستية العابرة للقارات الجديدة، هواسونغ -17، خلال عرض احتفالي بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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