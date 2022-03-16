https://arabic.sputniknews.com/20220316/كيف-يتم-تنظيف-واجهات-ناطحات-سحاب-ارتفاعها-335-مترا-1059982490.html
كيف يتم تنظيف واجهات ناطحات سحاب ارتفاعها 335 مترا؟... صور
كيف يتم تنظيف واجهات ناطحات سحاب ارتفاعها 335 مترا؟... صور
يحتاج بناء ناطحات السحاب إلى تصميمات هندسية دقيقة وتنفيذ في غاية الدقة لأن ارتفاعها يمكن أن يصل إلى مئات الأمتار. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:19+0000
2022-03-16T14:19+0000
2022-03-16T14:19+0000
منوعات
الصين
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لكن بعد إنشاء ناطحات السحاب تكون هناك أعمال مرتبطة بها وتحتوي على قدر كبير من الخطورة، مثل تنظيف واجهات تلك المباني الشاهقة، التي تكون من العلامات المميزة في المناطق الموجودة فيها.نشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا قالت إنها ترصد بعض جوانب العمل على تنظيف اثنين من المباني الشاهقة في الصين.وتقول الصحيفة إن الصورة ترصد قيام عمال بتنظيف الواجهة الخارجية لمركز التجارة الدولي في قوييانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.ولفتت الصحيفة إلى أن ناطحتي السحاب التوأمتين يبلغ ارتفاعهما 335 مترا، مشيرة إلى أنهما تضمان مركز التجارة الدولي في قوييانغ.وتابعت: "تشهد ناطحتا السحاب أول عملية تنظيف لواجهتيهما الخارجيتين هذا العام".
https://arabic.sputniknews.com/20210519/ناطحة-سحاب-بارتفاع-ثلاثمائة-متر-في-الصين-تهتز-والناس-تهرب-فيديو-1049008597.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
كيف يتم تنظيف واجهات ناطحات سحاب ارتفاعها 335 مترا؟... صور
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يحتاج بناء ناطحات السحاب إلى تصميمات هندسية دقيقة وتنفيذ في غاية الدقة لأن ارتفاعها يمكن أن يصل إلى مئات الأمتار.
لكن بعد إنشاء ناطحات السحاب
تكون هناك أعمال مرتبطة بها وتحتوي على قدر كبير من الخطورة، مثل تنظيف واجهات تلك المباني الشاهقة، التي تكون من العلامات المميزة في المناطق الموجودة فيها.
نشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا قالت إنها ترصد بعض جوانب العمل على تنظيف اثنين من المباني الشاهقة
في الصين.
وتقول الصحيفة إن الصورة ترصد قيام عمال بتنظيف الواجهة الخارجية لمركز التجارة الدولي في قوييانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.
ولفتت الصحيفة إلى أن ناطحتي السحاب التوأمتين يبلغ ارتفاعهما
335 مترا، مشيرة إلى أنهما تضمان مركز التجارة الدولي في قوييانغ.
وتابعت: "تشهد ناطحتا السحاب أول عملية تنظيف لواجهتيهما الخارجيتين هذا العام".