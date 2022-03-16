https://arabic.sputniknews.com/20220316/مصر-تلعن-رفع-سعر-توريد-القمح-المحلي-1059973205.html
مصر تعلن رفع سعر توريد القمح المحلي
مصر تعلن رفع سعر توريد القمح المحلي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، رفع سعر توريد القمح المحلي، بحافز إضافي بقيمة 65 جنيها لكل أردب. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:16+0000
2022-03-16T12:16+0000
2022-03-16T12:19+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219444_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e138eff7b80a44898511f1f6555fb8af.jpg
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن القرار جاء في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم وكذلك تسعيره.وأضاف البيان أنه "في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر".وتابع البيان أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا.وأوضح البيان أنه بذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيه للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/العقوبات-على-روسيا-ترفع-من-أسعار-القمح-1059833695.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9926513b41f637c27a99d2fb333b57c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
مصر تعلن رفع سعر توريد القمح المحلي
12:16 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، رفع سعر توريد القمح المحلي، بحافز إضافي بقيمة 65 جنيها لكل أردب.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن القرار جاء في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم وكذلك تسعيره.
وأضاف البيان أنه "في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر".
وتابع البيان أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا.
وأوضح البيان أنه بذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيه للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.