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اتفاقية جديدة بين المغرب وإسرائيل هي الأولى من نوعها... فيديو
اتفاقية جديدة بين المغرب وإسرائيل هي الأولى من نوعها... فيديو
شهدت مدينة الدار البيضاء، في المغرب، توقيع اتفاية توأمة بين نادٍ بيضاوي عريق، ونادٍ إسرائيلي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:55+0000
2022-03-17T07:05+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأعلن ناديا البلدي البيضاوي (cmc) ومكابي زافون للتنس الإسرائيلي، عن عقد شراكة وتوأمة من أجل النهوض بلعبة التنس في البلدين، وذلك حسب موقع هسبريس المغربي.وتؤكد هذه الاتفاقية، بحسب النادي البلدي البيضاوي، على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في الكرة الصفراء بين الفريقين.وأوضح رئيس جمعية النادي البلدي البيضاوي، عبد الإله بنيس، أنه "بناء على توجيهات الملك محمد السادس تم توقيع هذه الشراكة"، مؤكدا أن "هذه التوأمة، ستشكل سابقة في مجتمع التنس حيث سيعملان معا على تعزيز روح التسامح والتعايش بين شعوب العالم".من جانبه، كشف رئيس النادي الإسرائيلي، أيران لاروفيتش، أن "الحلم تحول إلى حقيقة، بزيارته للمغرب وعقد هذه التوأمة"، مؤكدا أنه لما توصل بالمقترح من قبل رئيسة جمعية بيت الحكمة نجيبة جلال، وافق على الفور دون تردد، للتقدير الكبير الذي يكنه للمملكة المغربية.يشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
أخبار المغرب اليوم
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

اتفاقية جديدة بين المغرب وإسرائيل هي الأولى من نوعها... فيديو

06:55 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 07:05 GMT 17.03.2022)
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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شهدت مدينة الدار البيضاء، في المغرب، توقيع اتفاية توأمة بين نادٍ بيضاوي عريق، ونادٍ إسرائيلي.
وأعلن ناديا البلدي البيضاوي (cmc) ومكابي زافون للتنس الإسرائيلي، عن عقد شراكة وتوأمة من أجل النهوض بلعبة التنس في البلدين، وذلك حسب موقع هسبريس المغربي.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بحسب النادي البلدي البيضاوي، على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في الكرة الصفراء بين الفريقين.
وأوضح رئيس جمعية النادي البلدي البيضاوي، عبد الإله بنيس، أنه "بناء على توجيهات الملك محمد السادس تم توقيع هذه الشراكة"، مؤكدا أن "هذه التوأمة، ستشكل سابقة في مجتمع التنس حيث سيعملان معا على تعزيز روح التسامح والتعايش بين شعوب العالم".
من جانبه، كشف رئيس النادي الإسرائيلي، أيران لاروفيتش، أن "الحلم تحول إلى حقيقة، بزيارته للمغرب وعقد هذه التوأمة"، مؤكدا أنه لما توصل بالمقترح من قبل رئيسة جمعية بيت الحكمة نجيبة جلال، وافق على الفور دون تردد، للتقدير الكبير الذي يكنه للمملكة المغربية.
يشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
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