https://arabic.sputniknews.com/20220317/احتفال-المندائيين-بعيد-الخليقة-في-العراق-1059959501.html

احتفال المندائيين بعيد "الخليقة" في العراق

احتفال المندائيين بعيد "الخليقة" في العراق

تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد "الخليقة"، الذي يستمر لخمسة أيام. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبا من الاحتفال. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T08:49+0000

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تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة، أو "البرونايا"، وهو أهم أعياد المندائيين الذي يستمر في الفترة ما بين 17 إلى 21 مارس/ آذار.وبحسب ديانة الصابئة، عيد الخليقة هو عبارة عن ذكرى الخلق وتكوين عوالم النور والأرواح الأثيرية الأولى. وتُفتح بوابات النور وتنزل الملائكة والأرواح الطاهرة فيعم نورها الأرض لتصبح جزءا من عالم النور.ومن ألوان هذا العيد، ترتدي المئات من العائلات المندائية العراقية لباساً أبيض، ويمارسون طقوس الاحتفال عند مندي الصابئة الذي يقع عند نهر دجلة بمدينة العمارة، وتُقام صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري كما تُنحر الذبائح وتقدم الصدقات للمحتاجين.

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