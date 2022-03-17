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احتفال المندائيين بعيد "الخليقة" في العراق
احتفال المندائيين بعيد "الخليقة" في العراق
تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد "الخليقة"، الذي يستمر لخمسة أيام. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبا من الاحتفال. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:49+0000
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تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة، أو "البرونايا"، وهو أهم أعياد المندائيين الذي يستمر في الفترة ما بين 17 إلى 21 مارس/ آذار.وبحسب ديانة الصابئة، عيد الخليقة هو عبارة عن ذكرى الخلق وتكوين عوالم النور والأرواح الأثيرية الأولى. وتُفتح بوابات النور وتنزل الملائكة والأرواح الطاهرة فيعم نورها الأرض لتصبح جزءا من عالم النور.ومن ألوان هذا العيد، ترتدي المئات من العائلات المندائية العراقية لباساً أبيض، ويمارسون طقوس الاحتفال عند مندي الصابئة الذي يقع عند نهر دجلة بمدينة العمارة، وتُقام صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري كما تُنحر الذبائح وتقدم الصدقات للمحتاجين.
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احتفال المندائيين بعيد "الخليقة" في العراق

08:49 GMT 17.03.2022
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تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد "الخليقة"، الذي يستمر لخمسة أيام. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبا من الاحتفال.
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeأفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Hussein Faleh أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Hussein Faleh أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Hussein Faleh أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanأفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Hadi Mizban
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeأفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Hussein Faleh أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanأفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Hadi Mizban
أفراد من طائفة الصابئة المندائيين في العراق يشاركون في طقوس الاحتفال بعيد الخليقة لمدة خمسة أيام على ضفة الممر المائي لشط العرب في مدينة البصرة الجنوبية، 15 مارس 2022.
تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة، أو "البرونايا"، وهو أهم أعياد المندائيين الذي يستمر في الفترة ما بين 17 إلى 21 مارس/ آذار.
وبحسب ديانة الصابئة، عيد الخليقة هو عبارة عن ذكرى الخلق وتكوين عوالم النور والأرواح الأثيرية الأولى. وتُفتح بوابات النور وتنزل الملائكة والأرواح الطاهرة فيعم نورها الأرض لتصبح جزءا من عالم النور.
ومن ألوان هذا العيد، ترتدي المئات من العائلات المندائية العراقية لباساً أبيض، ويمارسون طقوس الاحتفال عند مندي الصابئة الذي يقع عند نهر دجلة بمدينة العمارة، وتُقام صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري كما تُنحر الذبائح وتقدم الصدقات للمحتاجين.
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