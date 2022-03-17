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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الدفاع-الروسية-تم-إجلاء-ما-يقرب-من-43-ألف-شخص-من-ماريوبول-خلال-النهار-1060037384.html
الدفاع الروسية: تم إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال النهار
الدفاع الروسية: تم إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال النهار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال نهار اليوم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:48+0000
2022-03-17T18:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تقدم 7513 مدنيا من ماريوبول في أوكرانيا بطلبات إلى روسيا للإجلاء".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/قاديروف-الجيش-الروسي-بالقرب-من-ماريوبول-ينقذ-القوات-الخاصة-من-حصار-قطاع-الطرق-1060001151.html
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الدفاع الروسية: تم إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال النهار

18:48 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا
اللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال نهار اليوم.
وجاء في بيان الوزارة: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تقدم 7513 مدنيا من ماريوبول في أوكرانيا بطلبات إلى روسيا للإجلاء".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.
وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
قاديروف: الجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ينقذ القوات الخاصة من حصار قطاع الطرق
أمس, 23:45 GMT
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