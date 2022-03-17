https://arabic.sputniknews.com/20220317/السفارة-الروسية-في-التشيك-تعلن-عن-قلقها-جراء-الجرائم-المتزايدة-بحق-الناطقين-باللغة-الروسية-1060036876.html
السفارة الروسية في التشيك تعلن عن قلقها جراء الجرائم المتزايدة بحق الناطقين باللغة الروسية
السفارة الروسية في التشيك تعلن عن قلقها جراء الجرائم المتزايدة بحق الناطقين باللغة الروسية
أعربت سفارة روسيا في جمهورية التشيك عن قلقها إزاء العدد المتزايد للجرائم ضد المواطنين الناطقين بالروسية في الجمهورية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:45+0000
2022-03-17T18:45+0000
2022-03-17T18:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1047609876_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_40975f1c13e2509b61df7df1665d0181.jpg
وأكد الدبلوماسيون أن مثل هذه الممارسات المهينة غير مقبولة وتتعارض مع الوثائق القانونية الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.وتأتي تلك التصرفات الهمجية على خلفية التزوير والنفاق الإعلامي الغربي في تغطية أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/رؤساء-وزراء-بولندا-والتشيك-وسلوفينيا-يزورون-كييف-اليوم-للقاء-زيلينسكي-1059916990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1047609876_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_71b6be5f03e81731fee89bda8d0598a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السفارة الروسية في التشيك تعلن عن قلقها جراء الجرائم المتزايدة بحق الناطقين باللغة الروسية
تابعنا عبر
أعربت سفارة روسيا في جمهورية التشيك عن قلقها إزاء العدد المتزايد للجرائم ضد المواطنين الناطقين بالروسية في الجمهورية.
وأكد الدبلوماسيون أن مثل هذه الممارسات المهينة غير مقبولة وتتعارض مع الوثائق القانونية الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتأتي تلك التصرفات الهمجية على خلفية التزوير والنفاق الإعلامي الغربي في تغطية أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.