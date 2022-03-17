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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/السفارة-الروسية-في-التشيك-تعلن-عن-قلقها-جراء-الجرائم-المتزايدة-بحق-الناطقين-باللغة-الروسية-1060036876.html
السفارة الروسية في التشيك تعلن عن قلقها جراء الجرائم المتزايدة بحق الناطقين باللغة الروسية
السفارة الروسية في التشيك تعلن عن قلقها جراء الجرائم المتزايدة بحق الناطقين باللغة الروسية
أعربت سفارة روسيا في جمهورية التشيك عن قلقها إزاء العدد المتزايد للجرائم ضد المواطنين الناطقين بالروسية في الجمهورية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:45+0000
2022-03-17T18:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد الدبلوماسيون أن مثل هذه الممارسات المهينة غير مقبولة وتتعارض مع الوثائق القانونية الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.وتأتي تلك التصرفات الهمجية على خلفية التزوير والنفاق الإعلامي الغربي في تغطية أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/رؤساء-وزراء-بولندا-والتشيك-وسلوفينيا-يزورون-كييف-اليوم-للقاء-زيلينسكي-1059916990.html
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السفارة الروسية في التشيك تعلن عن قلقها جراء الجرائم المتزايدة بحق الناطقين باللغة الروسية

18:45 GMT 17.03.2022
© REUTERS / David W Cernyإضاءة شجرة عيد الميلاد مع إلغاء "سوق الكريسماس" التقليدي في ساحة البلدة القديمة في براغ، بسبب مخاوف من "كوفيد-19" جمهورية التشيك، 28 نوفمبر 2020
إضاءة شجرة عيد الميلاد مع إلغاء سوق الكريسماس التقليدي في ساحة البلدة القديمة في براغ، بسبب مخاوف من كوفيد-19 جمهورية التشيك، 28 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / David W Cerny
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أعربت سفارة روسيا في جمهورية التشيك عن قلقها إزاء العدد المتزايد للجرائم ضد المواطنين الناطقين بالروسية في الجمهورية.
وأكد الدبلوماسيون أن مثل هذه الممارسات المهينة غير مقبولة وتتعارض مع الوثائق القانونية الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتأتي تلك التصرفات الهمجية على خلفية التزوير والنفاق الإعلامي الغربي في تغطية أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون كييف اليوم للقاء زيلينسكي
15 مارس, 08:54 GMT
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:46 GMT
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