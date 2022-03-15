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https://arabic.sputniknews.com/20220315/رؤساء-وزراء-بولندا-والتشيك-وسلوفينيا-يزورون-كييف-اليوم-للقاء-زيلينسكي-1059916990.html
رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون كييف اليوم للقاء زيلينسكي
رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون كييف اليوم للقاء زيلينسكي
أفاد مجلس الوزراء البولندي، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء وزراء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، سيزورون كييف اليوم. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T08:54+0000
2022-03-15T08:54+0000
أخبار أوكرانيا
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وارسو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء البولندي: "رئيس مجلس الوزراء (بولندا) ماتيوز موراويكي ونائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الأمن القومي وشؤون الدفاع ياروسلاف كاتشينسكي، إلى جانب رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا ورئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانسا، سيتوجهون إلى كييف اليوم كممثلين عن المجلس الأوروبي للاجتماع مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال".ويأتي هذا تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأتها موسكو، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
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أخبار أوكرانيا

رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون كييف اليوم للقاء زيلينسكي

08:54 GMT 15.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أفاد مجلس الوزراء البولندي، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء وزراء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، سيزورون كييف اليوم.
وارسو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء البولندي: "رئيس مجلس الوزراء (بولندا) ماتيوز موراويكي ونائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الأمن القومي وشؤون الدفاع ياروسلاف كاتشينسكي، إلى جانب رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا ورئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانسا، سيتوجهون إلى كييف اليوم كممثلين عن المجلس الأوروبي للاجتماع مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال".
ويأتي هذا تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأتها موسكو، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
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