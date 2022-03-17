https://arabic.sputniknews.com/20220317/باكستان-انشقاقات-في-حزب-عمران-خان-قبل-التصويت-بحجب-الثقة-1060035534.html
باكستان.. انشقاقات في حزب عمران خان قبل التصويت بحجب الثقة
باكستان.. انشقاقات في حزب عمران خان قبل التصويت بحجب الثقة
انشق عدد من النواب عن الحزب الحاكم الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان اليوم الخميس قبل التصويت على سحب الثقة، الأمر الذي أثار شكوكا حول قدرة لاعب... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T17:41+0000
2022-03-17T17:41+0000
2022-03-17T17:41+0000
باكستان
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وقال رجا رياض أحد نواب الحزب الحاكم، لتلفزيون جيو نيوز المحلي : "لدينا خلافات مع رئيس الوزراء".وأضاف النائب الباكستاني: "سنصوت بما يمليه علينا ضميرنا"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 منشقا عن الحزب الحاكم، بحسب "رويترز".وفي غياب شركاء الائتلاف الحاكم والمنشقين، لن يحقق حزب خان الذي يمتلك 155 مقعدا في مجلس النواب، النصاب البالغ 172 مقعدا للاحتفاظ بالسلطة.وتتهم المعارضة خان بسوء إدارة الدولة والاقتصاد والسياسة الخارجية. ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.ويتزايد خطر الاضطرابات السياسية في الدولة، المسلحة نوويا، حيث تتطلع المعارضة للإطاحة بخان في تصويت قد يتم إجراؤه في وقت قريب قد يكون هذا الشهر بعد الكشف عن اقتراح لحجب الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي.جاء ذلك بعد يوم من إعلان حليف رئيسي أن خان يواجه خطر فقدان شركائه في الائتلاف الحاكم، مما يشير إلى "ميل" شركاء له في الحكومة تجاه خصومهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الهند-الصاروخ-الذي-أطلق-تجاه-باكستان-نتيجة-خطأ-بمنظومة-الإطلاق-1059788673.html
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باكستان
باكستان.. انشقاقات في حزب عمران خان قبل التصويت بحجب الثقة
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انشق عدد من النواب عن الحزب الحاكم الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان اليوم الخميس قبل التصويت على سحب الثقة، الأمر الذي أثار شكوكا حول قدرة لاعب الكريكيت السابق على التمسك بالسلطة.
وقال رجا رياض أحد نواب الحزب الحاكم، لتلفزيون جيو نيوز المحلي : "لدينا خلافات مع رئيس الوزراء
".
وأضاف النائب الباكستاني: "سنصوت بما يمليه علينا ضميرنا"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 منشقا عن الحزب الحاكم، بحسب "رويترز".
وفي غياب شركاء الائتلاف الحاكم والمنشقين، لن يحقق حزب خان الذي يمتلك 155 مقعدا في مجلس النواب، النصاب البالغ 172 مقعدا للاحتفاظ بالسلطة.
وتتهم المعارضة خان بسوء إدارة الدولة والاقتصاد والسياسة الخارجية. ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.
ويتزايد خطر الاضطرابات السياسية في الدولة، المسلحة نوويا، حيث تتطلع المعارضة للإطاحة بخان في تصويت قد يتم إجراؤه في وقت قريب قد يكون هذا الشهر بعد الكشف عن اقتراح لحجب الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان حليف رئيسي أن خان يواجه خطر فقدان شركائه في الائتلاف الحاكم، مما يشير إلى "ميل" شركاء له في الحكومة تجاه خصومهم.