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برلماني إيراني بارز: لا يوجد صراع بين روسيا وإيران فكل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر
برلماني إيراني بارز: لا يوجد صراع بين روسيا وإيران فكل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر
نفى عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثري، اليوم الأربعاء، وجود صراع بين روسيا وإيران، مؤكدا أن كل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:52+0000
2022-03-17T07:52+0000
روسيا
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال إسماعيل كوثري، في مقابلة مع موقع خبر أونلاين، إن كلا من إيران وروسيا يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر، مشيرا إلى أن التيارات الداخلية في مفاوضات فيينا اتخذت مواقف مختلفة من روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.ورأى كوثري، أن "روسيا تسعى وراء مصالحها الخاصة، وإيران لن تتنازل عن مصالحها، قائلا: "روسيا تبحث عن مصالحها ونحن لسنا خاضعين لأحد، بل نحن نتابع قضايانا بشكل مستقل، وروسيا، كعضو رئيسي في مجلس الأمن، تعرف ذلك".وحول إمكانية التفاوض المباشر بين إيران وأمريكا، قال كوثري: "إمكانية التفاوض المباشر تأتي عندما نحصل على ما نريده بالضبط، لذا يجب رفع العقوبات والتحقق من ذلك"، معربا عن أمل بلاده في أن يعوضوا الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبوها في الجولات السابقة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن "مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا وواثقون من استمرار هذه المواقف"، داعيا إلى ضرورة "مناقشة مطالب روسيا لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تواصل العمل في فيينا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أن موسكو ستواصل القيام بذلك مستقبلاً.وقال ريابكوف للصحفيين، معلقاً على تصريحات ملفقة بأن روسيا تحاول تقويض عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني: "إن هذه مجرد تكهنات، مزاعم شريرة النية. لم يفعل أحد أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك، عمليًا وسياسيًا".
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روسيا, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

برلماني إيراني بارز: لا يوجد صراع بين روسيا وإيران فكل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر

07:52 GMT 17.03.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITEالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
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نفى عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثري، اليوم الأربعاء، وجود صراع بين روسيا وإيران، مؤكدا أن كل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر.
وقال إسماعيل كوثري، في مقابلة مع موقع خبر أونلاين، إن كلا من إيران وروسيا يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر، مشيرا إلى أن التيارات الداخلية في مفاوضات فيينا اتخذت مواقف مختلفة من روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
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ورأى كوثري، أن "روسيا تسعى وراء مصالحها الخاصة، وإيران لن تتنازل عن مصالحها، قائلا: "روسيا تبحث عن مصالحها ونحن لسنا خاضعين لأحد، بل نحن نتابع قضايانا بشكل مستقل، وروسيا، كعضو رئيسي في مجلس الأمن، تعرف ذلك".
وحول إمكانية التفاوض المباشر بين إيران وأمريكا، قال كوثري: "إمكانية التفاوض المباشر تأتي عندما نحصل على ما نريده بالضبط، لذا يجب رفع العقوبات والتحقق من ذلك"، معربا عن أمل بلاده في أن يعوضوا الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبوها في الجولات السابقة.

وأضاف: "أمامنا التجارب السابقة، فكلنا واحد، وعازمون على تحقيق مصالح الوطن والشعب وبهذه الشروط نقترب من الاتفاق وفي الوقت نفسه نقوم بعملنا ونواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن "مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا وواثقون من استمرار هذه المواقف"، داعيا إلى ضرورة "مناقشة مطالب روسيا لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".
من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تواصل العمل في فيينا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أن موسكو ستواصل القيام بذلك مستقبلاً.
وقال ريابكوف للصحفيين، معلقاً على تصريحات ملفقة بأن روسيا تحاول تقويض عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني: "إن هذه مجرد تكهنات، مزاعم شريرة النية. لم يفعل أحد أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك، عمليًا وسياسيًا".
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