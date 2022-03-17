https://arabic.sputniknews.com/20220317/برلماني-إيراني-بارز-لا-يوجد-صراع-بين-روسيا-وإيران-فكل-بلد-يبحث-عن-مصالحه-بمعزل-عن-الآخر-1060007544.html

برلماني إيراني بارز: لا يوجد صراع بين روسيا وإيران فكل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر

برلماني إيراني بارز: لا يوجد صراع بين روسيا وإيران فكل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر

نفى عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثري، اليوم الأربعاء، وجود صراع بين روسيا وإيران، مؤكدا أن كل بلد يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T07:52+0000

2022-03-17T07:52+0000

2022-03-17T07:52+0000

روسيا

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/73/1043857306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_851a4c3fdbd9222219f33e7f0d28671c.jpg

وقال إسماعيل كوثري، في مقابلة مع موقع خبر أونلاين، إن كلا من إيران وروسيا يبحث عن مصالحه بمعزل عن الآخر، مشيرا إلى أن التيارات الداخلية في مفاوضات فيينا اتخذت مواقف مختلفة من روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.ورأى كوثري، أن "روسيا تسعى وراء مصالحها الخاصة، وإيران لن تتنازل عن مصالحها، قائلا: "روسيا تبحث عن مصالحها ونحن لسنا خاضعين لأحد، بل نحن نتابع قضايانا بشكل مستقل، وروسيا، كعضو رئيسي في مجلس الأمن، تعرف ذلك".وحول إمكانية التفاوض المباشر بين إيران وأمريكا، قال كوثري: "إمكانية التفاوض المباشر تأتي عندما نحصل على ما نريده بالضبط، لذا يجب رفع العقوبات والتحقق من ذلك"، معربا عن أمل بلاده في أن يعوضوا الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبوها في الجولات السابقة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن "مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا وواثقون من استمرار هذه المواقف"، داعيا إلى ضرورة "مناقشة مطالب روسيا لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تواصل العمل في فيينا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أن موسكو ستواصل القيام بذلك مستقبلاً.وقال ريابكوف للصحفيين، معلقاً على تصريحات ملفقة بأن روسيا تحاول تقويض عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني: "إن هذه مجرد تكهنات، مزاعم شريرة النية. لم يفعل أحد أكثر مما فعلته روسيا في مجال تهيئة الظروف لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة وتمهيد المقدمات اللازمة لذلك، عمليًا وسياسيًا".

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-تصف-اتهام-واشنطن-لموسكو-بإبطاء-الاتفاق-حول-الملف-النووي-الإيراني-بالكاذب-1059924560.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني