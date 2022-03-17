https://arabic.sputniknews.com/20220317/بعد-أمريكا-بريطانيا-ترفع-أسعار-الفائدة-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1060035203.html
بعد أمريكا... بريطانيا ترفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
بعد أمريكا... بريطانيا ترفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
2022-03-17T17:44+0000
2022-03-17T17:44+0000
2022-03-17T17:44+0000
اقتصاد
بريطانيا
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وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك خلال اجتماعها بواقع 8-1 لصالح زيادة أخرى بنسبة ربع نقطة مئوية لسعر الفائدة الأساسي للبنك، مما رفعه إلى 0.75%، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018، مساء الأربعاء، لتتراوح بين النطاق 0.25% و0.50%، متوقعا رفعها 6 مرات أخرى هذا العام.سجل التضخم في المملكة المتحدة بالفعل أعلى مستوى له في 30 عاما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسيؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على توقعات التضخم للبنك المركزي.في اجتماعها الأخير في فبراير/ شباط، رفعت اللجنة توقعاتها للتضخم إلى ذروة 7.25% في أبريل/ نيسان، على خلفية النمو القوي وسوق العمالة القوي السوق في المملكة المتحدة.وقال البنك في ذلك الوقت إن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية سيعتمد على التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والتي ارتفعت بعد ذلك بسبب الوضع في أوكرانيا والتهديدات اللاحقة لإمدادات الطاقة.يتوقع البنك الآن أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 8% في الربع الثاني من عام 2022، وربما أعلى في وقت لاحق من العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/النقد-الدولي-يحذر-البلدان-التي-تعتمد-على-الدولار-بعد-تحول-في-سياسة-أمريكا-1060033064.html
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اقتصاد, بريطانيا
بعد أمريكا... بريطانيا ترفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
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رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم فوق توقعاته السابقة وأن تبقيه الأزمة الأوكرانية مرتفعا لفترة أطول.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك خلال اجتماعها بواقع 8-1 لصالح زيادة أخرى بنسبة ربع نقطة مئوية لسعر الفائدة الأساسي للبنك، مما رفعه إلى 0.75%، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018، مساء الأربعاء، لتتراوح بين النطاق 0.25% و0.50%، متوقعا رفعها 6 مرات أخرى هذا العام.
سجل التضخم
في المملكة المتحدة بالفعل أعلى مستوى له في 30 عاما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسيؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على توقعات التضخم للبنك المركزي.
في اجتماعها الأخير
في فبراير/ شباط، رفعت اللجنة توقعاتها للتضخم إلى ذروة 7.25% في أبريل/ نيسان، على خلفية النمو القوي وسوق العمالة القوي السوق في المملكة المتحدة.
وقال البنك في ذلك الوقت إن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية سيعتمد على التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والتي ارتفعت بعد ذلك بسبب الوضع في أوكرانيا والتهديدات اللاحقة لإمدادات الطاقة.
يتوقع البنك الآن أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 8% في الربع الثاني من عام 2022، وربما أعلى في وقت لاحق من العام.