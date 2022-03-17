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تركيا ترسل سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان
تركيا ترسل سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان
أعلنت السلطات التركية اعتزامها إرسال سفينة محملة بـ 524 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، قبل حلول شهر رمضان المبارك. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T21:56+0000
2022-03-17T21:56+0000
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وذكر بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الخميس، أن السفينة ستنطلق من ميناء بولاية مرسين يوم الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن السفينة على متنها مساعدات إنسانية تتضمن حليب أطفال ومواد غذائية.وذكر البيان أن عددا من منظمات المجتمع المدني التركية دعمت الحملة التي تنسقها إدارة الكوارث والطوارئ، بناء على توجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.وأشار البيان إلى أن المساعدات سيتم إيصالها إلى الأسر المحتاجة في لبنان قبيل شهر رمضان المبارك.
https://arabic.sputniknews.com/20180630/التحالف-اليمن-سفينة-مساعدات-ميناء-الصليف-1033452404.html
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أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم

تركيا ترسل سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان

21:56 GMT 17.03.2022
© REUTERS / JOHAN VICTORسفينة "ميرسر ستريت"
سفينة ميرسر ستريت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / JOHAN VICTOR
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أعلنت السلطات التركية اعتزامها إرسال سفينة محملة بـ 524 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الخميس، أن السفينة ستنطلق من ميناء بولاية مرسين يوم الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول".
سفينة حربية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2018
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30 يونيو 2018, 16:00 GMT
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن السفينة على متنها مساعدات إنسانية تتضمن حليب أطفال ومواد غذائية.
وذكر البيان أن عددا من منظمات المجتمع المدني التركية دعمت الحملة التي تنسقها إدارة الكوارث والطوارئ، بناء على توجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشار البيان إلى أن المساعدات سيتم إيصالها إلى الأسر المحتاجة في لبنان قبيل شهر رمضان المبارك.
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