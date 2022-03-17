https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تحتل-المرتبة-الـ11-من-حيث-انخفاض-سعر-البنزين-وأمريكا-83-من-أصل-170-1060022736.html

روسيا تحتل المرتبة الـ11 من حيث انخفاض سعر البنزين وأمريكا 83 من أصل 170

روسيا تحتل المرتبة الـ11 من حيث انخفاض سعر البنزين وأمريكا 83 من أصل 170

أفادت بوابة أسعار البترول العالمية، اليوم الخميس، بأن روسيا ضمن الدول التي تمتلك أسعار رخيصة للبنزين في العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأسعار... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T12:49+0000

2022-03-17T12:49+0000

2022-03-17T12:49+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبوابة، احتلت روسيا، اعتبارا من 14 مارس/آذار، المرتبة الـ11 من حيث تكلفة البنزين بمعدل أوكتان 95؛ حيث سجل سعر الغالون الواحد (الغالون يساوي 3.78 ليتر تقريبا) في روسيا 1.631 دولار، أو 0.431 دولار للتر. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ83، حيث سعر غالون البنزين المماثل 4.689 دولار، أو 1.239 دولار للتر الواحد.ويعتبر البنزين الموجود في فنزويلا هو الأرخص - 0.095 دولار للغالون، وليبيا - 0.132 دولار، وإيران - 0.194 دولار. كما تتقدم سوريا والجزائر وأنغولا والكويت وكازاخستان ونيجيريا وتركمانستان على روسيا. فيما يعد البنزين الأغلى، موجود في هونغ كونغ، حيث يمكن شراء غالون البنزين مقابل 10.898 دولار، في موناكو - مقابل 9.375 دولار، في هولندا - مقابل 9.205 دولار.هذا وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما كانت 2.2 دولار للغالون، أو 0.58 دولار للتر في المتوسط الشهري. وألقت واشنطن باللوم مرارا على دول "أوبك+" في ذلك، متهمة إياها بتضخيم أسعار النفط عمدا.وطلبت الولايات المتحدة، في الوقت ذاته، من التحالف تعديل استراتيجيته للسيطرة على إمدادات النفط من أجل خفض الأسعار. لكن هذه الدعوات لم تلق تجاوباً في "أوبك+".واستمرت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الارتفاع، في عام 2022، بما يتماشى مع أسعار النفط العالمية. وتربط واشنطن الآن ذلك بإجراءات روسيا في الفضاء الجيوسياسي، وليس بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، والتي قللت من جاذبية النفط الروسي في السوق الدولية وفاقمت بشكل مصطنع وضع العرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/أمريكا-تدرس-خفض-ضريبة-البنزين-بعد-غضب-المواطنين-من-ارتفاع-الأسعار-1059794952.html

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