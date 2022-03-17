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https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تحتل-المرتبة-الـ11-من-حيث-انخفاض-سعر-البنزين-وأمريكا-83-من-أصل-170-1060022736.html
روسيا تحتل المرتبة الـ11 من حيث انخفاض سعر البنزين وأمريكا 83 من أصل 170
روسيا تحتل المرتبة الـ11 من حيث انخفاض سعر البنزين وأمريكا 83 من أصل 170
أفادت بوابة أسعار البترول العالمية، اليوم الخميس، بأن روسيا ضمن الدول التي تمتلك أسعار رخيصة للبنزين في العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأسعار... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:49+0000
2022-03-17T12:49+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبوابة، احتلت روسيا، اعتبارا من 14 مارس/آذار، المرتبة الـ11 من حيث تكلفة البنزين بمعدل أوكتان 95؛ حيث سجل سعر الغالون الواحد (الغالون يساوي 3.78 ليتر تقريبا) في روسيا 1.631 دولار، أو 0.431 دولار للتر. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ83، حيث سعر غالون البنزين المماثل 4.689 دولار، أو 1.239 دولار للتر الواحد.ويعتبر البنزين الموجود في فنزويلا هو الأرخص - 0.095 دولار للغالون، وليبيا - 0.132 دولار، وإيران - 0.194 دولار. كما تتقدم سوريا والجزائر وأنغولا والكويت وكازاخستان ونيجيريا وتركمانستان على روسيا. فيما يعد البنزين الأغلى، موجود في هونغ كونغ، حيث يمكن شراء غالون البنزين مقابل 10.898 دولار، في موناكو - مقابل 9.375 دولار، في هولندا - مقابل 9.205 دولار.هذا وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما كانت 2.2 دولار للغالون، أو 0.58 دولار للتر في المتوسط الشهري. وألقت واشنطن باللوم مرارا على دول "أوبك+" في ذلك، متهمة إياها بتضخيم أسعار النفط عمدا.وطلبت الولايات المتحدة، في الوقت ذاته، من التحالف تعديل استراتيجيته للسيطرة على إمدادات النفط من أجل خفض الأسعار. لكن هذه الدعوات لم تلق تجاوباً في "أوبك+".واستمرت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الارتفاع، في عام 2022، بما يتماشى مع أسعار النفط العالمية. وتربط واشنطن الآن ذلك بإجراءات روسيا في الفضاء الجيوسياسي، وليس بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، والتي قللت من جاذبية النفط الروسي في السوق الدولية وفاقمت بشكل مصطنع وضع العرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أمريكا-تدرس-خفض-ضريبة-البنزين-بعد-غضب-المواطنين-من-ارتفاع-الأسعار-1059794952.html
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روسيا, أخبار العالم الآن

روسيا تحتل المرتبة الـ11 من حيث انخفاض سعر البنزين وأمريكا 83 من أصل 170

12:49 GMT 17.03.2022
© AP Photo / Luca Brunoطوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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أفادت بوابة أسعار البترول العالمية، اليوم الخميس، بأن روسيا ضمن الدول التي تمتلك أسعار رخيصة للبنزين في العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأسعار الآن عند أعلى مستوياتها التاريخية، تكلفتها أكثر بثلاث مرات تقريبا (بالمقارنة مع روسيا)، ولكنها ليست الأعلى، فهي تحتل المرتبة 83 من أصل 170 دولة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبوابة، احتلت روسيا، اعتبارا من 14 مارس/آذار، المرتبة الـ11 من حيث تكلفة البنزين بمعدل أوكتان 95؛ حيث سجل سعر الغالون الواحد (الغالون يساوي 3.78 ليتر تقريبا) في روسيا 1.631 دولار، أو 0.431 دولار للتر. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ83، حيث سعر غالون البنزين المماثل 4.689 دولار، أو 1.239 دولار للتر الواحد.
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
أمريكا تدرس خفض ضريبة البنزين بعد غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار
12 مارس, 10:18 GMT
ويعتبر البنزين الموجود في فنزويلا هو الأرخص - 0.095 دولار للغالون، وليبيا - 0.132 دولار، وإيران - 0.194 دولار. كما تتقدم سوريا والجزائر وأنغولا والكويت وكازاخستان ونيجيريا وتركمانستان على روسيا. فيما يعد البنزين الأغلى، موجود في هونغ كونغ، حيث يمكن شراء غالون البنزين مقابل 10.898 دولار، في موناكو - مقابل 9.375 دولار، في هولندا - مقابل 9.205 دولار.
هذا وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما كانت 2.2 دولار للغالون، أو 0.58 دولار للتر في المتوسط الشهري. وألقت واشنطن باللوم مرارا على دول "أوبك+" في ذلك، متهمة إياها بتضخيم أسعار النفط عمدا.
وطلبت الولايات المتحدة، في الوقت ذاته، من التحالف تعديل استراتيجيته للسيطرة على إمدادات النفط من أجل خفض الأسعار. لكن هذه الدعوات لم تلق تجاوباً في "أوبك+".
واستمرت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الارتفاع، في عام 2022، بما يتماشى مع أسعار النفط العالمية. وتربط واشنطن الآن ذلك بإجراءات روسيا في الفضاء الجيوسياسي، وليس بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، والتي قللت من جاذبية النفط الروسي في السوق الدولية وفاقمت بشكل مصطنع وضع العرض.
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