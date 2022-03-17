https://arabic.sputniknews.com/20220317/سلوفاكيا-مستعدة-لتزويد-أوكرانيا-بأسلحتها-الروسية-بمجرد-أن-تتلقى-بديلا-من-الولايات-المتحدة-1060031775.html
سلوفاكيا مستعدة لتزويد أوكرانيا بأسلحتها الروسية بمجرد أن تتلقى بديلا من الولايات المتحدة
سلوفاكيا مستعدة لتزويد أوكرانيا بأسلحتها الروسية بمجرد أن تتلقى بديلا من الولايات المتحدة
قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناجي، إن سلوفاكيا مستعدة لنقل أنظمة الدفاع الجوي "إس -300" إلى أوكرانيا بمجرد أن تتلقى بديلاً من الولايات المتحدة أو حلفاء... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:35+0000
2022-03-17T15:35+0000
2022-03-17T15:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأضاف: "نحن نناقش مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفاء آخرين إمكانية نشر أو إرسال أو نقل أنظمة "S-300" إلى الأوكرانيين. ونحن مستعدون للقيام بذلك. نحن مستعدون للقيام بذلك على الفور، بمجرد أن يكون لدينا "بديلا مناسبا".وأضاف ناجي أن سلوفاكيا تتفاوض ليس فقط لاستبدال "S-300"، ولكن أيضًا مقاتلات "MiG-29" السوفيتية الصنع. وأعرب عن رغبته في استلام طائرات أمريكية من طراز "F-16" بدلاً من ذلك.وقال إن البديل لأنظمة الدفاع الجوي يمكن أن يكون أنظمة مقدمة إلى سلوفاكيا أو ينشرها الحلفاء على أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الخارجية-الروسية-الدول-التي-تزود-أوكرانيا-بالسلاح-وبينها-سلوفاكيا-تخلق-لنفسها-المشاكل-1060002836.html
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العالم, روسيا
سلوفاكيا مستعدة لتزويد أوكرانيا بأسلحتها الروسية بمجرد أن تتلقى بديلا من الولايات المتحدة
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قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناجي، إن سلوفاكيا مستعدة لنقل أنظمة الدفاع الجوي "إس -300" إلى أوكرانيا بمجرد أن تتلقى بديلاً من الولايات المتحدة أو حلفاء الناتو الآخرين.
وأضاف: "نحن نناقش مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفاء آخرين إمكانية نشر أو إرسال أو نقل أنظمة "S-300" إلى الأوكرانيين. ونحن مستعدون للقيام بذلك. نحن مستعدون للقيام بذلك على الفور، بمجرد أن يكون لدينا "بديلا مناسبا".
وأضاف ناجي أن سلوفاكيا تتفاوض ليس فقط لاستبدال "S-300"، ولكن أيضًا مقاتلات "MiG-29" السوفيتية الصنع. وأعرب عن رغبته في استلام طائرات أمريكية من طراز "F-16" بدلاً من ذلك.
وقال إن البديل لأنظمة الدفاع الجوي يمكن أن يكون أنظمة مقدمة إلى سلوفاكيا أو ينشرها الحلفاء على أراضيها.