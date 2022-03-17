https://arabic.sputniknews.com/20220317/فتاة-صينية-تحمل-لقب-النسخة-الأنثوية-لبروس-لي-صور-1060015132.html
فتاة صينية تحمل لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي"... صور
فتاة صينية تحمل لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي"... صور
لا يزال نجم الكونغ فو الراحل، بروس لي، يمثل أيقونة الفنون القتالية في العالم ويقلده الكثيرون حول العالم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:29+0000
2022-03-17T10:29+0000
2022-03-17T10:29+0000
منوعات
الصين
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ويتدرب الكثير من الشباب على أنواع مختلفة من الفنون القتالية للدفاع عن النفس، ومنها الكونغ فو، التي كان بروس لي علامة مميزة في تاريخ تلك اللعبة.وكان بروس لي، الذي يملك الجنسيتين الأمريكية والصينية، يمثل مصدر إلهام لكثير من الصينيين ومنهم شابة صينية تمارس هذه الرياضة منذ نحو عقدين من الزمان.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، قالت إنها لشابة صينية عمرها 26 عاما، تدعى يانغ هوي.وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة ليانغ هو بعض التمارين الخاصة بتأهيل الجسم لممارسة اللعبة بكفاءة.وتقيم تلك الفتاة في مقاطعة يوننان، جنوب غربي الصين، ويطلق عليها لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي".
https://arabic.sputniknews.com/20180317/شاب-سوري-يدخل-موسوعة-غينيس-1030832416.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
فتاة صينية تحمل لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي"... صور
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لا يزال نجم الكونغ فو الراحل، بروس لي، يمثل أيقونة الفنون القتالية في العالم ويقلده الكثيرون حول العالم.
ويتدرب الكثير من الشباب على أنواع مختلفة من الفنون القتالية
للدفاع عن النفس، ومنها الكونغ فو، التي كان بروس لي علامة مميزة في تاريخ تلك اللعبة.
وكان بروس لي، الذي يملك الجنسيتين الأمريكية والصينية، يمثل مصدر إلهام لكثير من الصينيين ومنهم شابة صينية تمارس هذه الرياضة منذ نحو عقدين من الزمان.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، قالت إنها لشابة صينية عمرها 26 عاما، تدعى يانغ هوي.
وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة ليانغ هو بعض التمارين الخاصة بتأهيل الجسم لممارسة اللعبة
بكفاءة.
وتقيم تلك الفتاة في مقاطعة يوننان، جنوب غربي الصين، ويطلق عليها لقب "النسخة الأنثوية
لبروس لي".