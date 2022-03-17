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https://arabic.sputniknews.com/20220317/فتاة-صينية-تحمل-لقب-النسخة-الأنثوية-لبروس-لي-صور-1060015132.html
فتاة صينية تحمل لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي"... صور
فتاة صينية تحمل لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي"... صور
لا يزال نجم الكونغ فو الراحل، بروس لي، يمثل أيقونة الفنون القتالية في العالم ويقلده الكثيرون حول العالم. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:29+0000
2022-03-17T10:29+0000
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الصين
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ويتدرب الكثير من الشباب على أنواع مختلفة من الفنون القتالية للدفاع عن النفس، ومنها الكونغ فو، التي كان بروس لي علامة مميزة في تاريخ تلك اللعبة.وكان بروس لي، الذي يملك الجنسيتين الأمريكية والصينية، يمثل مصدر إلهام لكثير من الصينيين ومنهم شابة صينية تمارس هذه الرياضة منذ نحو عقدين من الزمان.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، قالت إنها لشابة صينية عمرها 26 عاما، تدعى يانغ هوي.وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة ليانغ هو بعض التمارين الخاصة بتأهيل الجسم لممارسة اللعبة بكفاءة.وتقيم تلك الفتاة في مقاطعة يوننان، جنوب غربي الصين، ويطلق عليها لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي".
https://arabic.sputniknews.com/20180317/شاب-سوري-يدخل-موسوعة-غينيس-1030832416.html
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منوعات, الصين

فتاة صينية تحمل لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي"... صور

10:29 GMT 17.03.2022
© Photo / Provided by the secretary of Abbas Alizadehبروس لي الأفغاني، عباس علي زادي
بروس لي الأفغاني، عباس علي زادي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Photo / Provided by the secretary of Abbas Alizadeh
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لا يزال نجم الكونغ فو الراحل، بروس لي، يمثل أيقونة الفنون القتالية في العالم ويقلده الكثيرون حول العالم.
ويتدرب الكثير من الشباب على أنواع مختلفة من الفنون القتالية للدفاع عن النفس، ومنها الكونغ فو، التي كان بروس لي علامة مميزة في تاريخ تلك اللعبة.
لاعب التايكوندو السوري عبد الله سقاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2018
بالصور... شاب سوري يدخل موسوعة "غينيس" والسبب هو "بروس لي"
17 مارس 2018, 14:17 GMT
وكان بروس لي، الذي يملك الجنسيتين الأمريكية والصينية، يمثل مصدر إلهام لكثير من الصينيين ومنهم شابة صينية تمارس هذه الرياضة منذ نحو عقدين من الزمان.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا، قالت إنها لشابة صينية عمرها 26 عاما، تدعى يانغ هوي.
وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة ليانغ هو بعض التمارين الخاصة بتأهيل الجسم لممارسة اللعبة بكفاءة.
وتقيم تلك الفتاة في مقاطعة يوننان، جنوب غربي الصين، ويطلق عليها لقب "النسخة الأنثوية لبروس لي".
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