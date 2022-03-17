https://arabic.sputniknews.com/20220317/فوز-البولندية-كارولينا-بيلاوسكا-بلقب-ملكة-جمال-العالم-لعام-2021-صور-1060009839.html

فوز البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021... صور

فوز البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021... صور

فازت البولندية كاروينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021، بعد تأجيل الحفل عدة مرات جراء انتشار فيروس كورونا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T08:41+0000

2022-03-17T08:41+0000

2022-03-17T08:41+0000

منوعات

ملكة جمال العالم

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وقالت بيلاوسكا: "لقد صُدمت عندما سمعت اسمي. ما زلت لا أصدق ذلك. ارتداء تاج ملكة جمال العالم شرف عظيم لي".وتدرس كارولينا بيلاوسكا حاليا للحصول على درجة الماجستير في الإدارة، وتشارك الفتاة في عمل تطوعي وتساعد المشردين.وحازت ملكة جمال الولايات المتحدة الامريكية سري سيني على الوصافة الأولى بينما حازت وليفيا ياتشي ملكة جمال ساحل العاج على الوصافة الثانية من بين 90 متسابقة.وأعلن ممثلو اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم الـ70 في سان خوان عاصمة بورتوركو، تأجيل نهائي المسابقة بسبب قيود فيروس كورونا.ونشر الحساب الرسمى للمسابقة بموقع "إنستغرام"، بيانا رسميا للإعلان عن الموعد الجديد للحفل، حيث قال "يسر منظمة ملكة جمال العالم أن تعلن يوم 16 مارس 2022 كتاريخ جديد لبث حفل ملكة جمال العالم 2021 وخاتمة الذكرى السنوية السبعين على الهواء مباشرة من كوليسيوم بورتوريكو خوسيه ميجيل أجريلوت".

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منوعات, ملكة جمال العالم