فوز البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021... صور
© AFP 2022 / Ricardo Arduengoملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا، تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo
فازت البولندية كاروينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021، بعد تأجيل الحفل عدة مرات جراء انتشار فيروس كورونا.
وقالت بيلاوسكا: "لقد صُدمت عندما سمعت اسمي. ما زلت لا أصدق ذلك. ارتداء تاج ملكة جمال العالم شرف عظيم لي".
وتدرس كارولينا بيلاوسكا حاليا للحصول على درجة الماجستير في الإدارة، وتشارك الفتاة في عمل تطوعي وتساعد المشردين.
© AFP 2022 / Ricardo Arduengoملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo
وحازت ملكة جمال الولايات المتحدة الامريكية سري سيني على الوصافة الأولى بينما حازت وليفيا ياتشي ملكة جمال ساحل العاج على الوصافة الثانية من بين 90 متسابقة.
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo ملكة جمال العالم لعام 2019، توني-آن سنغه تهنئ ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) بفوزها بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
ملكة جمال العالم لعام 2019، توني-آن سنغه تهنئ ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) بفوزها بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo
وأعلن ممثلو اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم الـ70 في سان خوان عاصمة بورتوركو، تأجيل نهائي المسابقة بسبب قيود فيروس كورونا.
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا، تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا، تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo
ونشر الحساب الرسمى للمسابقة بموقع "إنستغرام"، بيانا رسميا للإعلان عن الموعد الجديد للحفل، حيث قال "يسر منظمة ملكة جمال العالم أن تعلن يوم 16 مارس 2022 كتاريخ جديد لبث حفل ملكة جمال العالم 2021 وخاتمة الذكرى السنوية السبعين على الهواء مباشرة من كوليسيوم بورتوريكو خوسيه ميجيل أجريلوت".
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) تفوز بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo