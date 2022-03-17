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لأول مرة منذ توليه منصبه... وزير خارجية أمريكا يزور السعودية والإمارات وسط توتر ملحوظ
لأول مرة منذ توليه منصبه... وزير خارجية أمريكا يزور السعودية والإمارات وسط توتر ملحوظ
كشفت عدة مصادر أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوعين القادمين، في جولة تشمل إسرائيل، وفلسطين، المملكة العربية... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:00+0000
2022-03-17T16:00+0000
وزير الخارجية الأمريكي
السعودية
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ونقل تقرير نشره موقع "والا" الإسرائيلي عن خمسة مصادر إسرائيلية، أمريكية وفلسطينية، أن بلينكن أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن اعتزامه زيارة المنطقة في اجتماعهما في ريغا قبل عشرة أيام.ومنذ ذلك الوقت تغير تاريخ الزيارة أكثر مرة، حيث تحاول وزارة الخارجية الأمريكية منذ أسبوع تنسيق موعد نهائي للزيارة مع السعودية، دولة الامارات، إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفقا للتقرير.وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الزيارة من المتوقع أن تتمحور عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة مع قادة حلف الناتو في بروكسل بتاريخ 24 آذار/مارس القادم.ومن غير الواضح إذا ما كانت زيارة بلينكن ستصبح قبل هذه القمة أو مباشرة بعدها، المسؤولون الإسرائيليون مع ذلك أشاروا إلى أن أحداث مرتبطة مع الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الزيارة أو إلغائها.وتأتي الزيارة في ظل حالة من التوتر بين إدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي.وتضاعف هذا التوتر على خلفية رغبة بايدن في الحصول على دعم السعودية والامارات بخصوص الأزمة في أوكرانيا وخصوصا بكل ما يتعلق بزيادة انتاج النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بلينكن-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-لن-يكون-تنازلا-لروسيا-1059953062.html
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وزير الخارجية الأمريكي, السعودية

لأول مرة منذ توليه منصبه... وزير خارجية أمريكا يزور السعودية والإمارات وسط توتر ملحوظ

16:00 GMT 17.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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كشفت عدة مصادر أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوعين القادمين، في جولة تشمل إسرائيل، وفلسطين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ونقل تقرير نشره موقع "والا" الإسرائيلي عن خمسة مصادر إسرائيلية، أمريكية وفلسطينية، أن بلينكن أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن اعتزامه زيارة المنطقة في اجتماعهما في ريغا قبل عشرة أيام.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
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ومنذ ذلك الوقت تغير تاريخ الزيارة أكثر مرة، حيث تحاول وزارة الخارجية الأمريكية منذ أسبوع تنسيق موعد نهائي للزيارة مع السعودية، دولة الامارات، إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفقا للتقرير.
وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الزيارة من المتوقع أن تتمحور عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة مع قادة حلف الناتو في بروكسل بتاريخ 24 آذار/مارس القادم.
ومن غير الواضح إذا ما كانت زيارة بلينكن ستصبح قبل هذه القمة أو مباشرة بعدها، المسؤولون الإسرائيليون مع ذلك أشاروا إلى أن أحداث مرتبطة مع الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الزيارة أو إلغائها.

وفي حال حدوثها ستكون هذه الزيارة هي الأولى لبلينكن إلى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات منذ توليه منصبه.

وتأتي الزيارة في ظل حالة من التوتر بين إدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي.
وتضاعف هذا التوتر على خلفية رغبة بايدن في الحصول على دعم السعودية والامارات بخصوص الأزمة في أوكرانيا وخصوصا بكل ما يتعلق بزيادة انتاج النفط.
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