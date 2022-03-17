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https://arabic.sputniknews.com/20220317/ماكرون-يصدر-بيانا-رسميا-في-إطار-حملته-الانتخابية-الرئاسية-1060021953.html
ماكرون يصدر بيانا رسميا في إطار حملته الانتخابية الرئاسية
ماكرون يصدر بيانا رسميا في إطار حملته الانتخابية الرئاسية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحتل مركز الصدارة في استطلاعات الرأي، سيصدر بيانا في أول حدث كبير له في... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:44+0000
2022-03-17T12:44+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وقال وزير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن حدث الخميس، الذي سيشمل مؤتمرا صحفيا مطولا، هو "تمرين مهم لإظهار أنه يتعامل مع الأسئلة والانتقادات الموجهة إليه، وبالتالي فهو يشارك بالفعل في الحملة الانتخابية".وكان رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لشر، قد اشتكى في وقت سابق، من أن "الرئيس يريد إعادة انتخابه دون أن يكون مرشحًا فعليًا، دون حملة، دون نقاش، دون تنافس في الأفكار"، منوها "إذا لم تكن هناك حملة، فستكون هناك تساؤلات حول شرعية الفائز".ولعب ماكرون دورًا رائدًا في التواصل الدبلوماسي الغربي لوقف الحرب في أوكرانيا، وأجرى حوالي 20 ساعة من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الخمسة الماضية، الأمر الذي جعله يتصدر استطلاعات الرأي، وقد يمنحه فرصة أكبر في نيل ثقة الناخبين والظفر بالانتخابات الرئاسية في 10 أبريل/نيسان، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/استطلاع-ماكرون-سيفوز-في-الانتخابات-الرئاسية-بنسبة-58-1059970592.html
أخبار فرنسا
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون يصدر بيانا رسميا في إطار حملته الانتخابية الرئاسية

12:44 GMT 17.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحتل مركز الصدارة في استطلاعات الرأي، سيصدر بيانا في أول حدث كبير له في إطار حملته الانتخابية.
وقال وزير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن حدث الخميس، الذي سيشمل مؤتمرا صحفيا مطولا، هو "تمرين مهم لإظهار أنه يتعامل مع الأسئلة والانتقادات الموجهة إليه، وبالتالي فهو يشارك بالفعل في الحملة الانتخابية".
وكان رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لشر، قد اشتكى في وقت سابق، من أن "الرئيس يريد إعادة انتخابه دون أن يكون مرشحًا فعليًا، دون حملة، دون نقاش، دون تنافس في الأفكار"، منوها "إذا لم تكن هناك حملة، فستكون هناك تساؤلات حول شرعية الفائز".
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
استطلاع: ماكرون سيفوز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58%
أمس, 11:44 GMT
ولعب ماكرون دورًا رائدًا في التواصل الدبلوماسي الغربي لوقف الحرب في أوكرانيا، وأجرى حوالي 20 ساعة من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الخمسة الماضية، الأمر الذي جعله يتصدر استطلاعات الرأي، وقد يمنحه فرصة أكبر في نيل ثقة الناخبين والظفر بالانتخابات الرئاسية في 10 أبريل/نيسان، بحسب الوكالة.
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