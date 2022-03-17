https://arabic.sputniknews.com/20220317/ماكرون-يقول-إن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-أحدثت-صدمة-كهربائية-لحلف-الناتو-1060036013.html
ماكرون يقول إن العملية الروسية في أوكرانيا أحدثت "صدمة كهربائية" لحلف "الناتو"
ماكرون يقول إن العملية الروسية في أوكرانيا أحدثت "صدمة كهربائية" لحلف "الناتو"
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"الصدمة الكهربائية" لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنها منحت... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:04+0000
2022-03-17T18:04+0000
2022-03-17T18:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
روسيا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050273502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ab59a83daf4f317a528f0c5951cec90.jpg
جاء ذلك في رد ماكرون على سؤال للصحفيين أثناء إطلاقه حملته الانتخابية لفترة جديدة، عما إذا كان يأسف على وصفه الحلف بأنه "ميت دماغيا" قبل نحو عامين، حسبما نقلت "رويترز".وقال ماكرون إن الوضع في أواخر عام 2019، عندما أدلى بهذا التصريح، كان مختلفا عن اليوم وإن الحلف "لا غنى عنه للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
أخبار فرنسا
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
ماكرون يقول إن العملية الروسية في أوكرانيا أحدثت "صدمة كهربائية" لحلف "الناتو"
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"الصدمة الكهربائية" لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنها منحت "الناتو" وضوحا استراتيجيا جديدا كان ينقصه.
جاء ذلك في رد ماكرون على سؤال للصحفيين أثناء إطلاقه حملته الانتخابية
لفترة جديدة، عما إذا كان يأسف على وصفه الحلف بأنه "ميت دماغيا" قبل نحو عامين، حسبما نقلت "رويترز".
وقال ماكرون إن الوضع في أواخر عام 2019، عندما أدلى بهذا التصريح، كان مختلفا عن اليوم وإن الحلف "لا غنى عنه للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا".
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.