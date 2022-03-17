https://arabic.sputniknews.com/20220317/ماكرون-يقول-إن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-أحدثت-صدمة-كهربائية-لحلف-الناتو-1060036013.html

ماكرون يقول إن العملية الروسية في أوكرانيا أحدثت "صدمة كهربائية" لحلف "الناتو"

ماكرون يقول إن العملية الروسية في أوكرانيا أحدثت "صدمة كهربائية" لحلف "الناتو"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"الصدمة الكهربائية" لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنها منحت... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T18:04+0000

2022-03-17T18:04+0000

2022-03-17T18:04+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

أخبار أوكرانيا

روسيا

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جاء ذلك في رد ماكرون على سؤال للصحفيين أثناء إطلاقه حملته الانتخابية لفترة جديدة، عما إذا كان يأسف على وصفه الحلف بأنه "ميت دماغيا" قبل نحو عامين، حسبما نقلت "رويترز".وقال ماكرون إن الوضع في أواخر عام 2019، عندما أدلى بهذا التصريح، كان مختلفا عن اليوم وإن الحلف "لا غنى عنه للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا