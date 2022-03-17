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محمد بن سلمان يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق "أوبك+"
محمد بن سلمان يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق "أوبك+"
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة "أوبك+" وحرص المملكة على المحافظة توازن واستقرار أسواق النفط. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T19:29+0000
2022-03-17T19:29+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مساء اليوم الخميس.وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.وفي هذا الصدد، أكد محمد بن سلمان على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.
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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق "أوبك+"

19:29 GMT 17.03.2022
© REUTERS / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة "أوبك+" وحرص المملكة على المحافظة توازن واستقرار أسواق النفط.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مساء اليوم الخميس.
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وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بن سلمان على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.
كما جدد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق "أوبك+" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
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