https://arabic.sputniknews.com/20220317/محمد-بن-سلمان-يشدد-على-أهمية-الحفاظ-على-اتفاق-أوبك-1060038458.html

محمد بن سلمان يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق "أوبك+"

محمد بن سلمان يشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق "أوبك+"

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية الحفاظ على اتفاق مجموعة "أوبك+" وحرص المملكة على المحافظة توازن واستقرار أسواق النفط. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T19:29+0000

2022-03-17T19:29+0000

2022-03-17T19:29+0000

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مساء اليوم الخميس.وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.وفي هذا الصدد، أكد محمد بن سلمان على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤول-أمريكي-من-الصعب-الوصول-إلى-وضع-أفضل-دون-التعامل-مع-محمد-بن-سلمان-1059792146.html

السعودية

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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان