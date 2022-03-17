https://arabic.sputniknews.com/20220317/نتفليكس-تفرض-غرامات-مالية-على-من-يشارك-كلمة-مرور-حسابه-1060026166.html

نتفليكس تفرض غرامات مالية على من يشارك كلمة مرور حسابه

نتفليكس تفرض غرامات مالية على من يشارك كلمة مرور حسابه

أعلنت منصة "نتفليكس" الترفيهية أنها ستبدأ فرض غرامات على مستخدميها الأشخاص الذين يتشاركون كلمة السر الخاصة بحساباتهم مع الآخرين خارج المنزل. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T13:57+0000

2022-03-17T13:57+0000

2022-03-17T13:57+0000

مجتمع

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ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن نتفليكس بيانا نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت، قالت فيه إنها تسعى دائما لمنح مزايا عديدة لمن يعيشون في منزل واحد، مثل أنظمة البث المتعددة، بالإضافة إلى أنها ترغب في تسهيل مشاركة أولئك الأشخاص لكلمة السر معاً.وأوضحت الشركة أنه تعتزم تطبيق أسعار جديدة حال وجود "عضو إضافي"، بشكل تجريبي في ثلاث دول، وهي تشيلي وكوستاريكا وبيرو.يشار إلى أن منصة "نتفليكس" تواجه أزمة جديدة بعدما سجلت أسهمها أكبر تراجع خلال عامين بسبب موجة بيع أسهم خدمة البث الشهيرة.وتراجعت أسهم "نتفليكس" إلى أدنى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا، بسبب عدم نمو أعداد المشتركين الجدد بالمستوى الذي يوازي التكاليف في ظل المنافسة التي تواجهها المنصة، بحسب تقرير لصحيفة "القبس" الكويتية.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة السهم الواحد أصبحت تساوي 332 دولارا، يوم الثلاثاء الماضي، بتراجع نحو 2.74 في المئة، مشيرة إلى أن هذا التراجع يقدر بـ 50 في المئة من قيمة السهم عندما كان في أعلى مستوياته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث وصل إلى 700 دولار.

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مجتمع