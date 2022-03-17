عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-الأدوية-الأوروبية-نشاط-تقييم-لقاح-سبوتنيك-v-الروسي-معلق-لأجل-غير-مسمى-1060026884.html
وكالة الأدوية الأوروبية: نشاط تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي معلق لأجل غير مسمى
وكالة الأدوية الأوروبية: نشاط تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي معلق لأجل غير مسمى
أعلن المتحدث باسم وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي نشاط في عملية تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:56+0000
2022-03-17T13:56+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049982598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22276acb68098338233fb96a165c92c6.jpg
وقال ممثل وكالة الأدوية الأوروبية خلال مؤتمره الصحفي في هولندا إن "لقاح سبوتنيك V كان في طور الفحص التدريجي وفي الوقت الحالي لا يوجد أي نشاط بهذا الخصوص". في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تأجيل اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي بشكل مؤقت.وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب التأجيل هو صعوبات فنية ناجمة عن العقوبات.وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا تقييم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بسبب صعوبات فنية ناجمة عن قيود العقوبات، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.وقالت: "نعم، كان من المفترض أن نذهب ونجري عمليات التقييم في روسيا في 7 مارس/آذار، لكن عمليات التفتيش هذه تأجلت إلى موعد لاحق".وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049982598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0951a117818e843f112468e0ab019fd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

وكالة الأدوية الأوروبية: نشاط تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي معلق لأجل غير مسمى

13:56 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورحملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح "سبوتنيك لايت"، ضد "كوفيد-19"، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المتحدث باسم وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي نشاط في عملية تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
وقال ممثل وكالة الأدوية الأوروبية خلال مؤتمره الصحفي في هولندا إن "لقاح سبوتنيك V كان في طور الفحص التدريجي وفي الوقت الحالي لا يوجد أي نشاط بهذا الخصوص".
في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تأجيل اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي بشكل مؤقت.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب التأجيل هو صعوبات فنية ناجمة عن العقوبات.
وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا تقييم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بسبب صعوبات فنية ناجمة عن قيود العقوبات، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.
وقالت: "نعم، كان من المفترض أن نذهب ونجري عمليات التقييم في روسيا في 7 مارس/آذار، لكن عمليات التفتيش هذه تأجلت إلى موعد لاحق".
وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала