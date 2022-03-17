https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-الأدوية-الأوروبية-نشاط-تقييم-لقاح-سبوتنيك-v-الروسي-معلق-لأجل-غير-مسمى-1060026884.html
وكالة الأدوية الأوروبية: نشاط تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي معلق لأجل غير مسمى
وكالة الأدوية الأوروبية: نشاط تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي معلق لأجل غير مسمى
أعلن المتحدث باسم وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي نشاط في عملية تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:56+0000
2022-03-17T13:56+0000
2022-03-17T13:56+0000
العالم
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وقال ممثل وكالة الأدوية الأوروبية خلال مؤتمره الصحفي في هولندا إن "لقاح سبوتنيك V كان في طور الفحص التدريجي وفي الوقت الحالي لا يوجد أي نشاط بهذا الخصوص". في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تأجيل اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي بشكل مؤقت.وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب التأجيل هو صعوبات فنية ناجمة عن العقوبات.وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا تقييم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بسبب صعوبات فنية ناجمة عن قيود العقوبات، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.وقالت: "نعم، كان من المفترض أن نذهب ونجري عمليات التقييم في روسيا في 7 مارس/آذار، لكن عمليات التفتيش هذه تأجلت إلى موعد لاحق".وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة الأدوية الأوروبية: نشاط تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي معلق لأجل غير مسمى
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أعلن المتحدث باسم وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي نشاط في عملية تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
وقال ممثل وكالة الأدوية الأوروبية خلال مؤتمره الصحفي في هولندا إن "لقاح سبوتنيك V كان في طور الفحص التدريجي وفي الوقت الحالي لا يوجد أي نشاط بهذا الخصوص".
في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تأجيل اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي بشكل مؤقت.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب التأجيل هو صعوبات فنية ناجمة عن العقوبات.
وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا تقييم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بسبب صعوبات فنية ناجمة عن قيود العقوبات، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.
وقالت: "نعم، كان من المفترض أن نذهب ونجري عمليات التقييم في روسيا في 7 مارس/آذار، لكن عمليات التفتيش هذه تأجلت إلى موعد لاحق".
وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V"
نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.