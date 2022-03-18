https://arabic.sputniknews.com/20220318/أمريكا-تصف-سياسة-عدم-الاشتباك-مع-روسيا-في-سوريا-بـالاحترافية-1060071264.html
أمريكا تصف سياسة "عدم الاشتباك" مع روسيا في سوريا بـ"الاحترافية"
أمريكا تصف سياسة "عدم الاشتباك" مع روسيا في سوريا بـ"الاحترافية"
وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، سياسة "عدم الاشتباك" المتبعة مع الجانب الروسي في سوريا بـ"الاحترافية". 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:02+0000
2022-03-18T16:02+0000
2022-03-18T16:02+0000
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وقال الجنرال ماكنزي في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، إنه "على مدار ثلاث سنوات من قيادتي، في القيادة المركزية الأمريكية، كانت لدينا بشكل عام علاقة احترافية لمنع الاشتباك مع الروس في سوريا".وتابع ماكنزي، قائلا: "يمكننا دائما الاتصال بهم (الروس) إذا كانت لدينا مشكلة. يجيبون على الاتصال دائما، ونشعر أننا نرد بالمثل عليهم".الجدير بالذكر، أن الحكومة السورية كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة أن الوجود الأمريكي حول منابع النفط السورية في المناطق الشمالية الشرقية، غير شرعي، وطالبت بمغادرة القوات الأمريكية الأراضي السورية.وتشهد المناطق الشمالية الشرقية توترا كبيرا بسبب سياسات "قسد" المدعومة أمريكيا، حيث تعرض الأهالي في المدن لعمليات خطف متكرر، الأمر الذي تسبب بسلسلة من الاحتجاجات.وأشارت المصادر إلى أن تحليقا مكثفا للطائرات المسيّرة الأمريكية انطلق في أجواء المنطقة فور وقوع الانفجارات.وأكدت مصادر من المنطقة لـ "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط القاعدة الأمريكية، ناجمة عن استهدافها بصواريخ تجاوز عددها 5 حتى اللحظة.وأضافت أن مصدر إطلاق الصواريخ هي البادية الشامية "منطقة غرب نهر الفرات" جنوب شرقي مدينة دير الزور، والتي تنتشر فيها قوات حليفة للجيش العربي السوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/سلسلة-انفجارات-تهز-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أكبر-حقول-النفط-السورية-1059998560.html
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العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
أمريكا تصف سياسة "عدم الاشتباك" مع روسيا في سوريا بـ"الاحترافية"
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وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، سياسة "عدم الاشتباك" المتبعة مع الجانب الروسي في سوريا بـ"الاحترافية".
وقال الجنرال ماكنزي في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، إنه "على مدار ثلاث سنوات من قيادتي، في القيادة المركزية الأمريكية، كانت لدينا بشكل عام علاقة احترافية لمنع الاشتباك مع الروس في سوريا".
وتابع ماكنزي، قائلا: "يمكننا دائما الاتصال بهم (الروس) إذا كانت لدينا مشكلة. يجيبون على الاتصال دائما، ونشعر أننا نرد بالمثل عليهم".
ووصف قائد القيادة المركزية الأمريكية هذا التنسيق، قائلا: "لقد كانت تلك العلاقة احترافية للغاية".
الجدير بالذكر، أن الحكومة السورية كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة أن الوجود الأمريكي حول منابع النفط السورية في المناطق الشمالية الشرقية، غير شرعي، وطالبت بمغادرة القوات الأمريكية الأراضي السورية.
ونددت دمشق بعمليات سرقة النفط التي تتم عبر المعابر غير الشرعية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا.
وتشهد المناطق الشمالية الشرقية توترا كبيرا بسبب سياسات "قسد" المدعومة أمريكيا، حيث تعرض الأهالي في المدن لعمليات خطف متكرر، الأمر الذي تسبب بسلسلة من الاحتجاجات.
وقبل أيام، أفادت مصادر محلية في ريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك" أن "سلسلة انفجارات قوية هزت محيط قاعدة حقل (العمر) النفطي التابعة للاحتلال الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، وسمع دويها في كامل أرجاء المنطقة".
وأشارت المصادر إلى أن تحليقا مكثفا للطائرات المسيّرة الأمريكية انطلق في أجواء المنطقة فور وقوع الانفجارات
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وأكدت مصادر من المنطقة لـ "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط القاعدة الأمريكية، ناجمة عن استهدافها بصواريخ تجاوز عددها 5 حتى اللحظة.
وأضافت أن مصدر إطلاق الصواريخ هي البادية الشامية "منطقة غرب نهر الفرات" جنوب شرقي مدينة دير الزور، والتي تنتشر فيها قوات حليفة للجيش العربي السوري.