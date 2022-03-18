https://arabic.sputniknews.com/20220318/السفير-الأوكراني-في-تل-أبيب-يتقدم-بطلب-جديد-للحكومة-الإسرائيلية-بشأن-خطاب-زيلينسكي-1060059624.html
السفير الأوكراني في تل أبيب يتقدم بطلب جديد للحكومة الإسرائيلية بشأن خطاب زيلينسكي
السفير الأوكراني في تل أبيب يتقدم بطلب جديد للحكومة الإسرائيلية بشأن خطاب زيلينسكي
تقدم السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الجمعة، بطلب إلى بلدية تل أبيب، يتعلق بخطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمام أعضاء البرلمان... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:22+0000
2022-03-18T12:22+0000
2022-03-18T12:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشر الإعلامي الإسرائيلي شمعون آران، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن يفغيني كورنيتشوك قد طلب من بلدية تل أبيب إذاعة خطاب الرئيس الأوكراني في ميدان "هبيما" (أكبر ميادين تل أبيب) بهدف إطلاع بلاده المجتمع الإسرائيلي على الأزمة الأوكرانية.وأفاد الإعلامي بهيئة البث الإسرائيلية أن ران خولداي، رئيس بلدية تل أبيب قد استجاب لطلب السفير الأوكراني في بلاده بإذاعة خطاب زيلينسكي للعامة في ميدان هبيما، والمقرر في الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل.وكان رئيس الكنيست قد وافق على إلقاء زيلينسكي يوم الأحد المقبل خطابا أمام أعضائه عبر تطبيق "زووم"، خارج المقر، وليس عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي (120 عضوا).وتقدم زيلينسكي بطلب للكنيست الإسرائيلي يقضي بإلقاء خطاب عبر "زووم" أمام أعضاء الكنيست الـ 120 نائبا، ولكن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، قد رفض ذلك بدعوى أن الكنيست قد خرج في عطلته الشتوية، ولأن مقره سيخضع للتجديد".وخرج الكنيست، الأسبوع الماضي، في عطلة حتى مايو/ أيار المقبل. واقترح ليفي أن يلقي زيلينسكي كلمته عبر تطبيق "زووم"، أمام النواب الإسرائيليين خارج مقر الكنيست، وليس عبر شاشة كبيرة داخل المقر كما طلب الرئيس الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا
السفير الأوكراني في تل أبيب يتقدم بطلب جديد للحكومة الإسرائيلية بشأن خطاب زيلينسكي
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تقدم السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الجمعة، بطلب إلى بلدية تل أبيب، يتعلق بخطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
ونشر الإعلامي الإسرائيلي شمعون آران، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن يفغيني كورنيتشوك قد طلب من بلدية تل أبيب إذاعة خطاب الرئيس الأوكراني في ميدان "هبيما" (أكبر ميادين تل أبيب) بهدف إطلاع بلاده المجتمع الإسرائيلي على الأزمة الأوكرانية.
وأفاد الإعلامي بهيئة البث الإسرائيلية أن ران خولداي، رئيس بلدية تل أبيب قد استجاب لطلب السفير الأوكراني في بلاده بإذاعة خطاب زيلينسكي
للعامة في ميدان هبيما، والمقرر في الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل.
وكان رئيس الكنيست قد وافق على إلقاء زيلينسكي يوم الأحد المقبل خطابا أمام أعضائه عبر تطبيق "زووم"، خارج المقر، وليس عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي (120 عضوا).
وتقدم زيلينسكي بطلب للكنيست الإسرائيلي يقضي بإلقاء خطاب عبر "زووم" أمام أعضاء الكنيست الـ 120 نائبا، ولكن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، قد رفض ذلك بدعوى أن الكنيست قد خرج في عطلته الشتوية، ولأن مقره سيخضع للتجديد".
وخرج الكنيست، الأسبوع الماضي، في عطلة حتى مايو/ أيار المقبل. واقترح ليفي أن يلقي زيلينسكي كلمته عبر تطبيق "زووم"،
أمام النواب الإسرائيليين خارج مقر الكنيست، وليس عبر شاشة كبيرة داخل المقر كما طلب الرئيس الأوكراني.