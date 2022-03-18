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الصين ترد على تهديدات واشنطن بشأن العلاقات مع روسيا وموقفها من الأزمة الأوكرانية
الصين ترد على تهديدات واشنطن بشأن العلاقات مع روسيا وموقفها من الأزمة الأوكرانية
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية اتخاذ اجراءات معينة تجاه بكين في حال دعمها ومساعدتها لروسيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:17+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية إن" ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".و شدد تشاو ليجيان على أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعلن يوم أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.
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الصين ترد على تهديدات واشنطن بشأن العلاقات مع روسيا وموقفها من الأزمة الأوكرانية

08:17 GMT 18.03.2022
© REUTERS / Thomas Peterعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية اتخاذ اجراءات معينة تجاه بكين في حال دعمها ومساعدتها لروسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية إن" ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".
و شدد تشاو ليجيان على أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعلن يوم أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.
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