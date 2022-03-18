https://arabic.sputniknews.com/20220318/البيت-الأبيض-الرئيس-الأمريكي-يجري-اتصال-هاتفي-مع-نظيره-الصيني-1060043561.html
البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يجري اتصال هاتفي مع نظيره الصيني
البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يجري اتصال هاتفي مع نظيره الصيني
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T03:16+0000
2022-03-18T03:16+0000
2022-03-18T03:16+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس "الرئيس يتحدث مع فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الساعة 9:00 صباحا [13:00 بتوقيت غرينتش] ".وأضاف البيان أن "هذا جزء من الجهود الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أن"الزعيمان سيناقشان إدارة المنافسة بين البلدين بالإضافة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يجري اتصال هاتفي مع نظيره الصيني
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.
موسكو - سبوتنيك
. وقال البيت الأبيض في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس "الرئيس يتحدث مع فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الساعة 9:00 صباحا [13:00 بتوقيت غرينتش] ".
وأضاف البيان أن "هذا جزء من الجهود الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أن"الزعيمان سيناقشان إدارة المنافسة بين البلدين بالإضافة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت"
للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.