https://arabic.sputniknews.com/20220318/العلماء-الروس-يبتكرون-منسوجات-مضادة-للبكتيريا-1060056610.html

العلماء الروس يبتكرون منسوجات مضادة للبكتيريا

العلماء الروس يبتكرون منسوجات مضادة للبكتيريا

ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس" NUST MISIS، جنباً إلى جنب مع زملائهم من جامعات روسية أخرى، تقنية جديدة لإضفاء الخصائص المضادة للبكتيريا... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T11:30+0000

2022-03-18T11:30+0000

2022-03-18T11:30+0000

روسيا

علوم

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وبحسب الدراسة فإن هذه التقنية تعتمد على تعديل المواد من خلال استخدام بلازما التردد الراديوي لتفريغ الغاز عند ضغوط منخفضة. ويرى الباحثون بأن الطريقة الجديدة هذه سيتم تطبيقها عملياً على نطاق واسع في مجال الطب.الجدير بالذكر أن هذا البحث، الذي يهدف إلى إضفاء الخصائص المضادة للبكتيريا إلى الأقمشة غير المنسوجة، انطلق في وقت واحد مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم نشره في مجلة MaterialsLetters.من المعروف أن المرضى الذين يعانون من حالات صعبة لدى الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعانون من ضعف في المناعة، وهذا بدوره يساهم في تطور العدوى البكتيرية الثانوية لديهم. لذلك قرر العلماء إنشاء مادة ذات تأثير مثبط للبكترية من أجل تصنيع الملابس الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة والبياضات وحفاضات الأطفال وغيرها من المنتجات. وسوف يساعد استخدام مثل هذه المواد في احتواء انتشار البكتيريا المسببة للأمراض في المستشفيات.في هذا السياق أشار أحد الباحثين المشاركين في هذا العمل وهو خريج IPHD" علم المواد الحيوية في جامعة "ميسيس" قائلاً:"من أجل نقل الخصائص المضادة للبكتيريا إلى المادة غير المنسوجة، تم في البداية وضعها ضمن بيئة مغلقة بين قطبين كهربائيين، بعد ذلك تم ضخ الهواء حتى وصل إلى مستوى نصف الفراغ، وفي هذه الأثناء تم إدخال الأرجون إلى هذه البيئة. ولدى إنشاء مجال كهرومغناطيسي أصبحت تأخذ منحى تسارعي من القطب السالب إلى القطب الموجب، وباتت تجري عملية "قصف" المنتج، وبالتالي تم فك الروابط الجزيئية لتكوين البوليمر. بعد ذلك تم تشريب السطح الوظيفي بعوامل مضادة للبكتيريا وغمره في خزان مع معلقات بتركيز من المحلول الغرواني لجسيمات الفضة النانوية"بعد ذلك تمت معالجة المادة ذات الخصائص المضادة للبكتيريا بمزيج من الميثان والأرجون. إذ يدخل الميثان باعتباره أحادي القسيمة في العديد من البوليمرات، وقد تم استخدامه ككتل بناء على سطح الأقمشة غير المنسوجة، مما يؤدي إلى ربط العوامل المضادة للبكتيريا بالسطح. بعد ذلك تم تعقيم المنتجات الناتجة في الموصدة أو ما يعرف بـ "الأوتوكلاف".يخطط الباحثون في المستقبل لاستخدام بلازما تفريغ الغاز ذات الترددات الراديوية في تصنيع المواد المركبة، مما يحسن خصائصها الفيزيائية والميكانيكية والتشغيلية.شارك في هذا العمل أيضاً باحثون من جامعة قازان الوطنية للبحوث التكنولوجية ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا ومركز بلوخين الوطني لبحوث الأشعة الطبية، مع الاشارة إلى إن هذه الدراسة أجريت في إطار برنامج "الأولوية - 2030".

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روسيا, علوم