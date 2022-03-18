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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الموت-يفجع-كاظم-الساهر-بوفاة-زوجته-الأولى-ويتخذ-قرارا-عاجلا-1060074851.html
الموت يفجع كاظم الساهر بوفاة زوجته الأولى... ويتخذ قرارا عاجلا
الموت يفجع كاظم الساهر بوفاة زوجته الأولى... ويتخذ قرارا عاجلا
فجع الموت الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم الجمعة، بوفاة زوجته الأولى.‏ 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T17:37+0000
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وأعلن الساهر عن النبأ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب في نعيه لزوجته الأولى: "إنا لله وانا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".كما أعلن كاظم الساهر عن قرار وصفه بـ"العاجل"، وهو: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر، وأشار إلى جمهوره أنه يمكنهم الاحتفاظ بتذاكرهم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقا أو طلب استرداد المبلغ بالكامل".وكان الموت قد فجع كاظم الساهر مع بداية العام الجاري 2022، عندما توفي شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، الذي نعاه بهذه الكلمات: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله، وتابع لجمهوره: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".
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العراق, مجتمع

الموت يفجع كاظم الساهر بوفاة زوجته الأولى... ويتخذ قرارا عاجلا

17:37 GMT 18.03.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات أمسيات خالدة في معرض إكسبو دبي 2020، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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فجع الموت الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم الجمعة، بوفاة زوجته الأولى.‏
وأعلن الساهر عن النبأ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب في نعيه لزوجته الأولى: "إنا لله وانا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".
كما أعلن كاظم الساهر عن قرار وصفه بـ"العاجل"، وهو: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر، وأشار إلى جمهوره أنه يمكنهم الاحتفاظ بتذاكرهم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقا أو طلب استرداد المبلغ بالكامل".
وكان الموت قد فجع كاظم الساهر مع بداية العام الجاري 2022، عندما توفي شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، الذي نعاه بهذه الكلمات: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله، وتابع لجمهوره: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".
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