الموت يفجع كاظم الساهر بوفاة زوجته الأولى... ويتخذ قرارا عاجلا
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي أولى حفلات "أمسيات خالدة" في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
فجع الموت الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم الجمعة، بوفاة زوجته الأولى.
وأعلن الساهر عن النبأ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب في نعيه لزوجته الأولى: "إنا لله وانا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".
إنّا لله وإنّا اليه راجعون— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022
السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله
الفاتحة pic.twitter.com/4UiU5r0J8Y
كما أعلن كاظم الساهر عن قرار وصفه بـ"العاجل"، وهو: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر، وأشار إلى جمهوره أنه يمكنهم الاحتفاظ بتذاكرهم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقا أو طلب استرداد المبلغ بالكامل".
عاجل— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022
بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.
شكراً لتفهمكم
وكان الموت قد فجع كاظم الساهر مع بداية العام الجاري 2022، عندما توفي شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، الذي نعاه بهذه الكلمات: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله، وتابع لجمهوره: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".