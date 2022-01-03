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كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بعد وفاة شقيقه...نعاه بهذه الكلمات
كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بعد وفاة شقيقه...نعاه بهذه الكلمات
يستعد الفنان العراقي، كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وفاة شقيقه الأكبر.‏ 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:28+0000
2022-01-03T16:29+0000
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وسيحيي الساهر حفله، يوم الجمعة الموافق 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وتشاركه فيه الفنانة اللبنانية، نجوى كرم.وكان كاظم الساهر طرح "برومو" حفله الغنائي في يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأمس الأحد، نعى كاظم الساهر، شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كتب فيه: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله".وتابع الساهر لجمهوره: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".وكان أول من أعلن عن وفاة شقيق كاظم الساهر شقيقهما، حسين جبار، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
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مجتمع, منوعات

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بعد وفاة شقيقه...نعاه بهذه الكلمات

16:28 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 16:29 GMT 03.01.2022)
© AFP 2021 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي حفلا غنائيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي حفلا غنائيا في معرض إكسبو دبي 2020، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
الفنان العراقي، كاظم الساهر، يحيي حفلا غنائيا في معرض "إكسبو دبي 2020"، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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يستعد الفنان العراقي، كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وفاة شقيقه الأكبر.‏
وسيحيي الساهر حفله، يوم الجمعة الموافق 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وتشاركه فيه الفنانة اللبنانية، نجوى كرم.
وكان كاظم الساهر طرح "برومو" حفله الغنائي في يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأمس الأحد، نعى كاظم الساهر، شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كتب فيه: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله".
وتابع الساهر لجمهوره: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".
وكان أول من أعلن عن وفاة شقيق كاظم الساهر شقيقهما، حسين جبار، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
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