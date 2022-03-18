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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بلينكن-يؤكد-لنظيره-الأوكراني-هاتفيا-دعم-واشنطن-لكييف-بمساعدات-إنسانية-واقتصادية-1060080843.html
بلينكن يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا دعم واشنطن لكييف بمساعدات إنسانية واقتصادية
بلينكن يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا دعم واشنطن لكييف بمساعدات إنسانية واقتصادية
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T23:59+0000
2022-03-18T23:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".وأضاف البيان: "جدد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي لشعب أوكرانيا من خلال المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

بلينكن يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا دعم واشنطن لكييف بمساعدات إنسانية واقتصادية

23:59 GMT 18.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها إنسانيا واقتصاديا وأمنيا.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وأضاف البيان: "جدد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي لشعب أوكرانيا من خلال المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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