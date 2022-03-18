https://arabic.sputniknews.com/20220318/بلينكن-يؤكد-لنظيره-الأوكراني-هاتفيا-دعم-واشنطن-لكييف-بمساعدات-إنسانية-واقتصادية-1060080843.html
بلينكن يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا دعم واشنطن لكييف بمساعدات إنسانية واقتصادية
بلينكن يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا دعم واشنطن لكييف بمساعدات إنسانية واقتصادية
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T23:59+0000
2022-03-18T23:59+0000
2022-03-18T23:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".وأضاف البيان: "جدد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي لشعب أوكرانيا من خلال المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بلينكن يؤكد لنظيره الأوكراني هاتفيا دعم واشنطن لكييف بمساعدات إنسانية واقتصادية
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، التزام الولايات المتحدة الثابت بوحدة وسيادة أوكرانيا، ودعمها إنسانيا واقتصاديا وأمنيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وأضاف البيان: "جدد الوزير دعم الولايات المتحدة القوي لشعب أوكرانيا من خلال المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.