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"تغيير استراتيجي في الحماية"... إسرائيل تسرع نحو سلاح قوي لمواجهة صواريخ إيران
"تغيير استراتيجي في الحماية"... إسرائيل تسرع نحو سلاح قوي لمواجهة صواريخ إيران
قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إن وزارته ستوقع عقدًا في الأيام المقبلة للبدء في الحصول على نظام دفاع جوي يعمل بالليزر محمول جوا لحماية إسرائيل من... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:11+0000
2022-03-18T10:11+0000
العالم
إسرائيل
إيران
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ووصف غانتس المنظومة في تصريحات يوم الخميس بأنها "خفيفة وفعالة وغير مكلفة مقارنة بوسائل الدفاع الأخرى مثل القبة الحديدية وغيرها"، متابعا "الليزر (سلاح) قوي وتغيير استراتيجي في الحماية الممنوحة للجبهة الداخلية، وسيمنح مرونة تشغيلية للجيش، واستراتيجية للمستوى السياسي، وإلى جانب إنجازه العملياتي والأمني، فإنه سيمنحنا أيضًا مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال التعاون مع العديد من الدول في العالم".ووفقا لرئيس فريق البحث والتطوير بالوزارة، العميد (احتياطي) يانيف روتيم، فإن "نظام الليزر الأرض سيكون جاهزًا في أقل من 10 سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/إسرائيل-تطور-منظومة-اعتراض-للصواريخ-بالليزر-1060032764.html
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العالم, إسرائيل, إيران

"تغيير استراتيجي في الحماية"... إسرائيل تسرع نحو سلاح قوي لمواجهة صواريخ إيران

10:11 GMT 18.03.2022
© REUTERS / CORINNA KERNوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / CORINNA KERN
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قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إن وزارته ستوقع عقدًا في الأيام المقبلة للبدء في الحصول على نظام دفاع جوي يعمل بالليزر محمول جوا لحماية إسرائيل من الصواريخ والطائرات االمسيرة.
ووصف غانتس المنظومة في تصريحات يوم الخميس بأنها "خفيفة وفعالة وغير مكلفة مقارنة بوسائل الدفاع الأخرى مثل القبة الحديدية وغيرها"، متابعا "الليزر (سلاح) قوي وتغيير استراتيجي في الحماية الممنوحة للجبهة الداخلية، وسيمنح مرونة تشغيلية للجيش، واستراتيجية للمستوى السياسي، وإلى جانب إنجازه العملياتي والأمني، فإنه سيمنحنا أيضًا مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال التعاون مع العديد من الدول في العالم".
القبة الحديدية تطلق صواريخ اعتراضية أثناء إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل بمدينة عسقلان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
إسرائيل تطور منظومة اعتراض للصواريخ بالليزر
أمس, 16:03 GMT

وأضاف قال "اليوم نخطو خطوة دراماتيكية ومهمة نحو تغيير ساحة المعركة، ورفع مستوى أمن السكان الإسرائيليين في مواجهة التحديات المتزايدة على حدودنا من غزة ولبنان وسوريا، في ظل التهديد الإيراني والمنظمات الإرهابية. نحن في بداية الرحلة. ستستغرق وقتا، إنها ليست عملية قصيرة لكننا سنفعلها في أقصر وقت ممكن".

ووفقا لرئيس فريق البحث والتطوير بالوزارة، العميد (احتياطي) يانيف روتيم، فإن "نظام الليزر الأرض سيكون جاهزًا في أقل من 10 سنوات".
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