https://arabic.sputniknews.com/20220318/صندوق-النقد-الدولي-لا-نستطيع-القول-إننا-خدمنا-العالم-بشكل-جيد-1060075891.html

صندوق النقد الدولي: لا نستطيع القول إننا خدمنا العالم بشكل جيد

صندوق النقد الدولي: لا نستطيع القول إننا خدمنا العالم بشكل جيد

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاعات تضاعف تقريبا خلال العقدين الماضيين إلى... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T18:12+0000

2022-03-18T18:12+0000

2022-03-18T18:12+0000

صندوق النقد الدولي

اقتصاد

العالم

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واشنطن- سبوتنيك. وأضافت في سلسلة تغريدات صدرت في منتدى صندوق النقد الدولي المباشر وسط نقاش حول النزاعات العالمية، أن ذلك يجعل من الصعب على صندوق النقد الدولي أن يقول بكل ثقة إنه كان يخدم العالم بشكل جيد.وأردفت أن هناك ما يقرب من مليار شخص يعيشون في دول هشة ومتأثرة بالصراعات، مشيرة إلى أن العدد كان "تقريبا ضعفي ما كان عليه قبل 20 عاما"، وأنه لا يمكن القول بحسن نية إن الصندوق يخدم الأعضاء إذا كان لا يعرف كيف يخدم هذه البلدان.وقالت غورغييفا إن على صندوق النقد الدولي واجب العمل مع الدول لبناء البنية التحتية، والقدرة على تحمل الصدمات في المناطق الهشة التي تعاني من الصراعات، مؤكدة أن على الصندوق أن "يأتي بالدعم المالي عندما يكون له ما يبرره".قال الصندوق في بيان، يوم الخميس، إنه صرف مساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا بموجب أداة التمويل السريع للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة الراهنة.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/النقد-الدولي-يحذر-البلدان-التي-تعتمد-على-الدولار-بعد-تحول-في-سياسة-أمريكا-1060033064.html

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صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم