عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220318/صندوق-النقد-الدولي-لا-نستطيع-القول-إننا-خدمنا-العالم-بشكل-جيد-1060075891.html
صندوق النقد الدولي: لا نستطيع القول إننا خدمنا العالم بشكل جيد
صندوق النقد الدولي: لا نستطيع القول إننا خدمنا العالم بشكل جيد
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاعات تضاعف تقريبا خلال العقدين الماضيين إلى... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T18:12+0000
2022-03-18T18:12+0000
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1046057102_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_8b4b077a93e9b11f424b9d261f461374.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وأضافت في سلسلة تغريدات صدرت في منتدى صندوق النقد الدولي المباشر وسط نقاش حول النزاعات العالمية، أن ذلك يجعل من الصعب على صندوق النقد الدولي أن يقول بكل ثقة إنه كان يخدم العالم بشكل جيد.وأردفت أن هناك ما يقرب من مليار شخص يعيشون في دول هشة ومتأثرة بالصراعات، مشيرة إلى أن العدد كان "تقريبا ضعفي ما كان عليه قبل 20 عاما"، وأنه لا يمكن القول بحسن نية إن الصندوق يخدم الأعضاء إذا كان لا يعرف كيف يخدم هذه البلدان.وقالت غورغييفا إن على صندوق النقد الدولي واجب العمل مع الدول لبناء البنية التحتية، والقدرة على تحمل الصدمات في المناطق الهشة التي تعاني من الصراعات، مؤكدة أن على الصندوق أن "يأتي بالدعم المالي عندما يكون له ما يبرره".قال الصندوق في بيان، يوم الخميس، إنه صرف مساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا بموجب أداة التمويل السريع للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة الراهنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/النقد-الدولي-يحذر-البلدان-التي-تعتمد-على-الدولار-بعد-تحول-في-سياسة-أمريكا-1060033064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1046057102_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_b7575283799afdc68dc5055948924fff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم

صندوق النقد الدولي: لا نستطيع القول إننا خدمنا العالم بشكل جيد

18:12 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوركريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاعات تضاعف تقريبا خلال العقدين الماضيين إلى نحو مليار شخص.
واشنطن- سبوتنيك. وأضافت في سلسلة تغريدات صدرت في منتدى صندوق النقد الدولي المباشر وسط نقاش حول النزاعات العالمية، أن ذلك يجعل من الصعب على صندوق النقد الدولي أن يقول بكل ثقة إنه كان يخدم العالم بشكل جيد.
وأردفت أن هناك ما يقرب من مليار شخص يعيشون في دول هشة ومتأثرة بالصراعات، مشيرة إلى أن العدد كان "تقريبا ضعفي ما كان عليه قبل 20 عاما"، وأنه لا يمكن القول بحسن نية إن الصندوق يخدم الأعضاء إذا كان لا يعرف كيف يخدم هذه البلدان.
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
"النقد الدولي" يحذر البلدان التي تعتمد على الدولار بعد تحول في سياسة أمريكا
أمس, 16:08 GMT
وقالت غورغييفا إن على صندوق النقد الدولي واجب العمل مع الدول لبناء البنية التحتية، والقدرة على تحمل الصدمات في المناطق الهشة التي تعاني من الصراعات، مؤكدة أن على الصندوق أن "يأتي بالدعم المالي عندما يكون له ما يبرره".
قال الصندوق في بيان، يوم الخميس، إنه صرف مساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا بموجب أداة التمويل السريع للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة الراهنة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:04 GMT - سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала