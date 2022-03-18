محمد بن زايد بعد لقاء الأسد في الإمارات: سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
© REUTERS / WAMالرئيس السوري، بشار الأسد، يلتقي رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس/ آذار 2022
الرئيس السوري، بشار الأسد، يلتقي رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 مارس/ آذار 2022
أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وذلك بعد لقائه بالرئيس السوري، بشار الأسد، في الإمارات العربية المتحدة.
كما قال ابن زايد إن "دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأعرب محمد بن زايد خلال لقائه بالرئيس السوري، بشار الأسد، في قصر الشاطئ في أبو ظبي، "عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء".
واطلع ابن زايد من الرئيس السوري في لقائهما على آخر التطورات والمستجدات على الساحة السورية.
وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط"، وفقا للبيان الإماراتي.
كما ناقشا "عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها".
#محمد_بن_زايد يستقبل الرئيس #بشار_الأسد والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا .. معرباً سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء.#فيديو_وام https://t.co/d9SSBJ1jxr pic.twitter.com/pqrhzgdGac— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2022
والتقى الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في استراحة الأخير في المرموم في دبي.
وأعرب حاكم دبي خلال اللقاء عن خالص تمنياته لسوريا وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.
كما تناول لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس السوري، بشار الأسد، مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
وتعد زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، للإمارات العربية المتحدة هي الأولى له إلى الخليج منذ 11 عاما.