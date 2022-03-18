https://arabic.sputniknews.com/20220318/مسؤول-السعودية-تعمل-مع-واشنطن-بشكل-بناء-وتتطلع-إلى-استقبال-بلينكن-في-القريب-العاجل-1060054549.html
مسؤول: السعودية تعمل مع واشنطن بشكل بناء وتتطلع إلى استقبال بلينكن في القريب العاجل
مسؤول: السعودية تعمل مع واشنطن بشكل بناء وتتطلع إلى استقبال بلينكن في القريب العاجل
علقت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، على تقارير أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعتزم زيارة المملكة، لكن لم يتم تحديد وقت للزيارة حتى الآن. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:38+0000
2022-03-18T10:38+0000
2022-03-18T10:38+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وقال مسؤول بالخارجية السعودية إن المملكة تتطلع إلى استقبال وزير الخارجية الأمريكي في المستقبل القريب لتعزيز المناقشات "الإيجابية" المستمرة، وفقا لوكالة رويترز.وذكر موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن 5 مصادر إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية، أن بلينكن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوعين القادمين، في جولة تشمل إسرائيل، وفلسطين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.وذكرت المصادر أن بلينكن أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن اعتزامه زيارة المنطقة في اجتماعهما الذي انعقد في ريغا، قبل 10 أيام.وفي حال حدوثها ستكون هذه الزيارة هي الأولى لبلينكن إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات منذ توليه منصبه.وتأتي الزيارة في ظل حالة من التوتر بين إدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/لأول-مرة-منذ-توليه-منصبه-وزير-خارجية-أمريكا-يزور-السعودية-والإمارات-وسط-توتر-ملحوظ-1060032572.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
مسؤول: السعودية تعمل مع واشنطن بشكل بناء وتتطلع إلى استقبال بلينكن في القريب العاجل
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علقت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، على تقارير أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعتزم زيارة المملكة، لكن لم يتم تحديد وقت للزيارة حتى الآن.
وقال مسؤول بالخارجية السعودية إن المملكة تتطلع إلى استقبال وزير الخارجية الأمريكي في المستقبل القريب لتعزيز المناقشات "الإيجابية" المستمرة، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف "تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكل بناء للغاية على جميع مستويات الحكومة لتعزيز المصالح المشتركة للأمن والاستقرار الاقتصادي، المسؤولون السعوديون والأمريكيون على تواصل دائم على مستوى فني".
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي
نقلا عن 5 مصادر إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية، أن بلينكن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوعين القادمين، في جولة تشمل إسرائيل، وفلسطين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وذكرت المصادر أن بلينكن أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن اعتزامه زيارة المنطقة
في اجتماعهما الذي انعقد في ريغا، قبل 10 أيام.
ومنذ ذلك الوقت تغير تاريخ الزيارة أكثر مرة، حيث تحاول وزارة الخارجية الأمريكية منذ أسبوع تنسيق موعد نهائي للزيارة مع السعودية، دولة الامارات، إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفقا للتقرير.
وفي حال حدوثها ستكون هذه الزيارة هي الأولى لبلينكن إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات منذ توليه منصبه.
وتأتي الزيارة في ظل حالة من التوتر بين إدارة بايدن وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي.