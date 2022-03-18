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https://arabic.sputniknews.com/20220318/ميغان-ماركل-تطرح-أول-بودكاست-على-سبوتيفاي-في-الصيف-بعد-تبديد-مخاوف-بشأن-المعلومات-المضللة-1060073286.html
ميغان ماركل تطرح أول بودكاست على "سبوتيفاي" في الصيف بعد تبديد مخاوف بشأن "المعلومات المضللة"‏
ميغان ماركل تطرح أول بودكاست على "سبوتيفاي" في الصيف بعد تبديد مخاوف بشأن "المعلومات المضللة"‏
اتفقت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مع "سبوتيفاي" على طرح أول بودكاست إذاعي ‏لها، وذلك في أول تنفيذ فعلي للصفقة التي وقعاها مع تطبيق الأغاني... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:57+0000
2022-03-18T16:57+0000
الأمير هاري، دوق ساسيكس
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
مجتمع
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وستطرح "دوقة ساسكس" البودكاست خلال فصل الصيف من خلال شركتها هي وزوجها للإنتاج الصوتي "آرتشيويل"، وذلك بعد عقد اجتماع معهما مؤخرا تناول جهود "سبوتيفاي" لمكافحة المعلومات المضللة المنتشرة على التطبيق، وفقا لموقع "ذا فيرج".وكان الأمير هاري وميغان ماركل أعربا خلال الأشهر الأخيرة عن قلقهما بشأن انتشار المعلومات المضللة على "سبوتيفاي" بشأن فيروس "كورونا" المستجد ولقاحه المضاد، لكن تبددت تلك المخاوف خلال الاجتماع الأخير، والذي أكدت شركة "سبوتيفاي" لهما فيه أنها تقوم بتطوير "سياسات وممارسات واستراتيجيات" للحد من المعلومات المضللة وتحسين الشفافية.ولم يتم الكشف عن مضمون أول بودكاست إذاعي لميغان ماركل، الذي سيتم طرحه خلال الصيف على "سبوتيفاي".وكان الأمير هاري وميغان ماركل وقعا صفقة البودكاست مع "سبوتيفاي"، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكنهما لم ينتجا أي شيء منذ ذلك الحين.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "سبوتيفاي" أنها ستتخذ إجراء جادا تجاه الأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن فشلا في إنتاج أي محتوى لها خلال العام الماضي 2021، بحسب صفقتهما معها.وأكدت "سبوتيفاي" أنها ستعين مجموعة من المنتجين الداخليين بغرض إنشاء محتوى أخيرا على منصتها، وذلك لكي تضمن لنفسها إخراج شيء من هاري وميغان، بينما هما يحاولان الوفاء بعقدهما.
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الأمير هاري، دوق ساسيكس, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, مجتمع

ميغان ماركل تطرح أول بودكاست على "سبوتيفاي" في الصيف بعد تبديد مخاوف بشأن "المعلومات المضللة"‏

16:57 GMT 18.03.2022
© REUTERS / CAITLIN OCHSميغان ماركل
ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
ميغان ماركل
© REUTERS / CAITLIN OCHS
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اتفقت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، مع "سبوتيفاي" على طرح أول بودكاست إذاعي ‏لها، وذلك في أول تنفيذ فعلي للصفقة التي وقعاها مع تطبيق الأغاني الشهير.‏
وستطرح "دوقة ساسكس" البودكاست خلال فصل الصيف من خلال شركتها هي وزوجها للإنتاج الصوتي "آرتشيويل"، وذلك بعد عقد اجتماع معهما مؤخرا تناول جهود "سبوتيفاي" لمكافحة المعلومات المضللة المنتشرة على التطبيق، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وكان الأمير هاري وميغان ماركل أعربا خلال الأشهر الأخيرة عن قلقهما بشأن انتشار المعلومات المضللة على "سبوتيفاي" بشأن فيروس "كورونا" المستجد ولقاحه المضاد، لكن تبددت تلك المخاوف خلال الاجتماع الأخير، والذي أكدت شركة "سبوتيفاي" لهما فيه أنها تقوم بتطوير "سياسات وممارسات واستراتيجيات" للحد من المعلومات المضللة وتحسين الشفافية.
ولم يتم الكشف عن مضمون أول بودكاست إذاعي لميغان ماركل، الذي سيتم طرحه خلال الصيف على "سبوتيفاي".
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وكان الأمير هاري وميغان ماركل وقعا صفقة البودكاست مع "سبوتيفاي"، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكنهما لم ينتجا أي شيء منذ ذلك الحين.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "سبوتيفاي" أنها ستتخذ إجراء جادا تجاه الأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن فشلا في إنتاج أي محتوى لها خلال العام الماضي 2021، بحسب صفقتهما معها.
وأكدت "سبوتيفاي" أنها ستعين مجموعة من المنتجين الداخليين بغرض إنشاء محتوى أخيرا على منصتها، وذلك لكي تضمن لنفسها إخراج شيء من هاري وميغان، بينما هما يحاولان الوفاء بعقدهما.
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