https://arabic.sputniknews.com/20220319/أمريكا-رئيس-مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-أكد-استعداده-إجراء-الانتخابات-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سياسي-1060088697.html

أمريكا: رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أكد استعداده إجراء الانتخابات بمجرد التوصل لاتفاق سياسي

أمريكا: رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أكد استعداده إجراء الانتخابات بمجرد التوصل لاتفاق سياسي

قال السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، إن "رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أكد استعداده إجراء الانتخابات بمجرد التوصل... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T10:20+0000

2022-03-19T10:20+0000

2022-03-19T10:20+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأوضح نورلاند، عبر حسابه على تويتر، أنه "كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما".وأضاف أن "اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية، تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية".ولا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، جرى أمس الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا.وبحسب ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، شدد غوتيريش على أنّ المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز.من جهتها، قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، إن السفير نورلاند الذي زار طرابلس الخميس الماضي، شجع الدبيبة على التعامل مع باشاغا، من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف.وأوضحت السفارة أن زيارة السفير إلى طرابلس استهدفت التركيز على الحفاظ على الهدوء والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات.وذكرت السفارة أن السفير نورلاند لخص زيارته بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا.وتصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون أول كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.وخلال الشهر الجاري، أعلن البرلمان انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الانتقالية التي كان من المفترض أن تشرف على إجراء الانتخابات، وعين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.في المقابل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، واحتشدت الفصائل المسلحة التي تدعم كل طرف داخل العاصمة ومحيطها. وتحاول الأمم المتحدة حل الأزمة من خلال الضغط لإجراء انتخابات جديدة.

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أخبار ليبيا اليوم