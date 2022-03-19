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https://arabic.sputniknews.com/20220319/إسرائيل-تقيم-مستشفى-ميدانيا-في-أوكرانيا-على-الحدود-مع-بولندا-1060113720.html
إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا على الحدود مع بولندا
إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا على الحدود مع بولندا
شرعت الحكومة الإسرائيلية في تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T19:38+0000
2022-03-19T19:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بلادها ستقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا، حيث أرسلت 17 طنا من الأجهزة والمعدات الطبية.ويفترض أن تضم الأطقم الطبية الإسرائيلية حوالي 60 شخصا، ما بين أطباء وممرضين، ومن المقرر أن يتوجهوا إلى أوكرانيا، بعد غد الاثنين، على أن يبدأ العمل في المستشفى يوم الثلاثاء المقبل.في وقت سيقدم المستشفى علاجا طبيا لحوالي 100 شخص يوميا.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن الطاقم الطبي مكون من 60 شخصا، من مستشفى شيبا وشنايدر وهيئات صحية أخرى، وأن المستشفى المقرر تدشينه في مدينة موستيكا، هو نتاج عمل وتنسيق فعال بين وزارتي الصحة والخارجية في بلاده.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أكدت في الخامس من الشهر الجاري، أن وفدا طبيا سيغادر بعد أيام إلى أوكرانيا ويقيم مستشفى ميدانيا هناك، وهو ما يعني أن المستشفى الجديد هو الثاني من نوعه.وقالت الوزارة في بيان، نشرته على حسابها بموقع تويتر: "ستقيم إسرائيل مستشفى ميدانيا في أوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".وعمل المستشفى الميداني الإسرائيلي في أوكرانيا "على تشغيل أقسام طبية لاستيعاب الأطفال والبالغين، وسيقيم غرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وعيادة رعاية أولية، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة للطب عن بعد".سبق أن أرسلت إسرائيل 3 طائرات تضم بما في ذلك مساعدات طبية وبطانيات وخيام تزن 100 طن إلى أوكرانيا.
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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا

إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا على الحدود مع بولندا

19:38 GMT 19.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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شرعت الحكومة الإسرائيلية في تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بلادها ستقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا، حيث أرسلت 17 طنا من الأجهزة والمعدات الطبية.
ويفترض أن تضم الأطقم الطبية الإسرائيلية حوالي 60 شخصا، ما بين أطباء وممرضين، ومن المقرر أن يتوجهوا إلى أوكرانيا، بعد غد الاثنين، على أن يبدأ العمل في المستشفى يوم الثلاثاء المقبل.
في وقت سيقدم المستشفى علاجا طبيا لحوالي 100 شخص يوميا.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن الطاقم الطبي مكون من 60 شخصا، من مستشفى شيبا وشنايدر وهيئات صحية أخرى، وأن المستشفى المقرر تدشينه في مدينة موستيكا، هو نتاج عمل وتنسيق فعال بين وزارتي الصحة والخارجية في بلاده.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أكدت في الخامس من الشهر الجاري، أن وفدا طبيا سيغادر بعد أيام إلى أوكرانيا ويقيم مستشفى ميدانيا هناك، وهو ما يعني أن المستشفى الجديد هو الثاني من نوعه.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته على حسابها بموقع تويتر: "ستقيم إسرائيل مستشفى ميدانيا في أوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".
وعمل المستشفى الميداني الإسرائيلي في أوكرانيا "على تشغيل أقسام طبية لاستيعاب الأطفال والبالغين، وسيقيم غرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وعيادة رعاية أولية، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة للطب عن بعد".
سبق أن أرسلت إسرائيل 3 طائرات تضم بما في ذلك مساعدات طبية وبطانيات وخيام تزن 100 طن إلى أوكرانيا.
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