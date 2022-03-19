إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا على الحدود مع بولندا
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
شرعت الحكومة الإسرائيلية في تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بلادها ستقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا، حيث أرسلت 17 طنا من الأجهزة والمعدات الطبية.
החלה הקמת בית חולים שדה באוקראינה, משלחת הסיוע תמריא ביום שני בבוקר. במהלך סוף השבוע נחתו מטוסי המטען ומשאיות הובילו את הציוד לעיר״מוסטיקה, שם יוקם בית החולים, שצפוי להתחיל לפעול ביום שלישי@AmichaiStein1 pic.twitter.com/aKR9KEfEaN— כאן חדשות (@kann_news) March 19, 2022
ويفترض أن تضم الأطقم الطبية الإسرائيلية حوالي 60 شخصا، ما بين أطباء وممرضين، ومن المقرر أن يتوجهوا إلى أوكرانيا، بعد غد الاثنين، على أن يبدأ العمل في المستشفى يوم الثلاثاء المقبل.
في وقت سيقدم المستشفى علاجا طبيا لحوالي 100 شخص يوميا.
החלה הקמת בית חולים שדה "כוכב מאיר" באוקראינה. על פי התכנון, ביום שלישי ייפתח למטופלים@MoriahAsraf pic.twitter.com/ehhaCSm36p— גלצ (@GLZRadio) March 19, 2022
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن الطاقم الطبي مكون من 60 شخصا، من مستشفى شيبا وشنايدر وهيئات صحية أخرى، وأن المستشفى المقرر تدشينه في مدينة موستيكا، هو نتاج عمل وتنسيق فعال بين وزارتي الصحة والخارجية في بلاده.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أكدت في الخامس من الشهر الجاري، أن وفدا طبيا سيغادر بعد أيام إلى أوكرانيا ويقيم مستشفى ميدانيا هناك، وهو ما يعني أن المستشفى الجديد هو الثاني من نوعه.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته على حسابها بموقع تويتر: "ستقيم إسرائيل مستشفى ميدانيا في أوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".
ביום שני בבוקר מתוכננת להמריא המשלחת בראשות ד״ר דודו דגן עם 60 אנשי רפואה מבית חולים שיבא, שניידר ומגופי בריאות נוספים. משרד הבריאות ומשרד החוץ מובילים את הקמת ביה״ח שהוקם בסיוע קרן שוסטרמן התורמת לפרוייקטים לאומיים וחברתיים בישראל וארגון הג׳וינט. 📸: צוות הקמת ביה״ח כוכב מאיר pic.twitter.com/uZLGIKWTW9— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 19, 2022
وعمل المستشفى الميداني الإسرائيلي في أوكرانيا "على تشغيل أقسام طبية لاستيعاب الأطفال والبالغين، وسيقيم غرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وعيادة رعاية أولية، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة للطب عن بعد".
سبق أن أرسلت إسرائيل 3 طائرات تضم بما في ذلك مساعدات طبية وبطانيات وخيام تزن 100 طن إلى أوكرانيا.