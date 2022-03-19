https://arabic.sputniknews.com/20220319/إسرائيل-تمنع-محافظ-القدس-من-السفر-إلى-السعودية-1060111482.html
إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر إلى السعودية
إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر إلى السعودية
منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، عدنان غيث، محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، من السفر إلى السعودية عبر معبر الكرامة. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T18:20+0000
2022-03-19T18:20+0000
2022-03-19T18:20+0000
القدس
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن السلطات الإسرائيلية احتجزت محافظ القدس ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات.وأوضحت أن إسرائيل منعت المسؤولين الفلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.وقال الرفاعي إن المخابرات الإسرائيلية احتجزته بصحبة محافظ القدس لمدة 4 ساعات أثناء تواجدهما على المعبر.وأضاف: "كنا متوجهين الى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدا الأحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستنفر-قواته-الجوية-في-الجولان-1060110186.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر إلى السعودية
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منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، عدنان غيث، محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، من السفر إلى السعودية عبر معبر الكرامة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
أن السلطات الإسرائيلية احتجزت محافظ القدس ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات.
وأوضحت أن إسرائيل منعت المسؤولين الفلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.
وقال الرفاعي إن المخابرات الإسرائيلية احتجزته بصحبة محافظ القدس لمدة 4 ساعات أثناء تواجدهما على المعبر.
وأضاف: "كنا متوجهين الى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدا الأحد".