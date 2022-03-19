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إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن
إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن
أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، الرصاص باتجاه شاب فلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T08:45+0000
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وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة ومسعفون إن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بجروح طفيفة في عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس.وأضافت الشرطة أنه تم إطلاق النار على المهاجم الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 20 عاما.وأوضحت أنه تم نقل الرجلين بواسطة الإسعاف إلى أحد المراكز الطبية في القدس.كما ذكرت أن الشاب الفلسطيني في حالة خطيرة.ونتيجة للحادث، أغلقت الشرطة الإسرائيلية المنطقة بالكامل، ونشرت حواجزها عند مفارق الطرقات.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/إسرائيل-مقتل-شاب-برصاص-الشرطة-في-مدينة-رهط-العربية-1059912558.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن

08:45 GMT 19.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، الرصاص باتجاه شاب فلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة ومسعفون إن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بجروح طفيفة في عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس.
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15 مارس, 06:29 GMT
وأضافت الشرطة أنه تم إطلاق النار على المهاجم الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 20 عاما.
وأوضحت أنه تم نقل الرجلين بواسطة الإسعاف إلى أحد المراكز الطبية في القدس.
كما ذكرت أن الشاب الفلسطيني في حالة خطيرة.
ونتيجة للحادث، أغلقت الشرطة الإسرائيلية المنطقة بالكامل، ونشرت حواجزها عند مفارق الطرقات.
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