https://arabic.sputniknews.com/20220319/إصابة-فلسطيني-برصاص-الشرطة-الإسرائيلية-عقب-تنفيذه-عملية-طعن-1060085843.html
إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن
إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن
أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، الرصاص باتجاه شاب فلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T08:45+0000
2022-03-19T08:45+0000
2022-03-19T08:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_b51f62adca809036aadf3cbb239dfbac.jpg
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة ومسعفون إن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بجروح طفيفة في عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس.وأضافت الشرطة أنه تم إطلاق النار على المهاجم الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 20 عاما.وأوضحت أنه تم نقل الرجلين بواسطة الإسعاف إلى أحد المراكز الطبية في القدس.كما ذكرت أن الشاب الفلسطيني في حالة خطيرة.ونتيجة للحادث، أغلقت الشرطة الإسرائيلية المنطقة بالكامل، ونشرت حواجزها عند مفارق الطرقات.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/إسرائيل-مقتل-شاب-برصاص-الشرطة-في-مدينة-رهط-العربية-1059912558.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea0303a164cf3685598080b3e22001f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إصابة فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن
تابعنا عبر
أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، الرصاص باتجاه شاب فلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"
، قالت الشرطة ومسعفون إن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بجروح طفيفة في عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس.
وأضافت الشرطة أنه تم إطلاق النار على المهاجم الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 20 عاما.
وأوضحت أنه تم نقل الرجلين بواسطة الإسعاف إلى أحد المراكز الطبية في القدس
.
كما ذكرت أن الشاب الفلسطيني في حالة خطيرة.
ونتيجة للحادث، أغلقت الشرطة الإسرائيلية المنطقة بالكامل، ونشرت حواجزها عند مفارق الطرقات.